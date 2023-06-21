Fenerbahçe'de Ali Koç ile Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi! İşte kritik toplantıdan ilk yansımalar

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Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında Arda Güler'in gelecek sezon takımın içinde yer alıp almayacağı...

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Kısa sürede ortaya koyduğu performansla hem Fenerbahçe'nin hem de Milli Takım'ın en etkili isimlerinden biri haline gelen Arda Güler'e Avrupa'nın birçok devi talip oldu.

Genç yıldız adayı ile Almanya'dan Borussia Dortmund, Hollanda'dan Ajax, Fransa'dan Paris Saint Germain ve İngiltere'de Arsenal, ciddi şekilde ilgilenirken birçok takımın da transfer listesinde yer alıyor.

EN AZ 1 YIL DAHA

Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmasının önüne açarken sarı lacivertli yönetim en az 1 yıl daha takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor.

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SÖZLEŞMEDE REVİZE

Arda Güler'in sözleşmesini revize etmek isteyen yönetim, 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde değişikliğe gitmek istersen oyuncunun da yıllık ücretini yükseltme kararı aldı.

KRİTİK GÖRÜŞME YAPILDI

Genç oyuncunun takımda kalması için gelişimi adına talep edeceği tüm istekleri karşılama kararı alan Ali Koç yönetimi, bugün Arda ve ailesiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

3 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda Güler ve babası arasında geçen görüşme 3 saatten fazla sürdü.

MUTLU AYRILDI

Bazı yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda, oyuncunun geleceğine ilişkin birçok konu görüşülürken Arda Güler'in toplantıdan mutlu ayrıldığı öğrenildi.

Görüşmede henüz net bir sonuç alınmazken taraflar ilerleyen günlerde tekrar bir araya gelecek.

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2025 YILINA KADAR SÖZLEŞME BULUNUYOR