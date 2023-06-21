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Fenerbahçe'de Ali Koç ile Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi! İşte kritik toplantıdan ilk yansımalar

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Transfer
Fenerbahçede Ali Koç ile Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi İşte kritik toplantıdan ilk yansımalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 18:33

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile genç yıldız Arda Güler arasındaki transfer zirvesi, 3 saati aşan görüşmenin ardından sona erdi. Herkesin sonucunu merak ettiği kritik transfer görüşmesinde birçok konu ele alınırken toplantıya bazı yöneticiler ve Arda Güler'in babası da katıldı. Arda Güler'in sözleşmesinde değişikliğe gitmek isteyen yönetim, serbest kalma maddesi ve maaş konusunda iyileştirmeler yapmak isterken genç oyuncunun en az 1 yıl daha takımda kalması toplantının ana maddesiydi...

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Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında Arda Güler'in gelecek sezon takımın içinde yer alıp almayacağı...

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Kısa sürede ortaya koyduğu performansla hem Fenerbahçe'nin hem de Milli Takım'ın en etkili isimlerinden biri haline gelen Arda Güler'e Avrupa'nın birçok devi talip oldu.

Genç yıldız adayı ile Almanya'dan Borussia Dortmund, Hollanda'dan Ajax, Fransa'dan Paris Saint Germain ve İngiltere'de Arsenal, ciddi şekilde ilgilenirken birçok takımın da transfer listesinde yer alıyor.

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Fenerbahçede Ali Koç ile Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi İşte kritik toplantıdan ilk yansımalar

EN AZ 1 YIL DAHA

Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmasının önüne açarken sarı lacivertli yönetim en az 1 yıl daha takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor.

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SÖZLEŞMEDE REVİZE

Arda Güler'in sözleşmesini revize etmek isteyen yönetim, 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde değişikliğe gitmek istersen oyuncunun da yıllık ücretini yükseltme kararı aldı.

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Fenerbahçede Ali Koç ile Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi İşte kritik toplantıdan ilk yansımalar

KRİTİK GÖRÜŞME YAPILDI

Genç oyuncunun takımda kalması için gelişimi adına talep edeceği tüm istekleri karşılama kararı alan Ali Koç yönetimi, bugün Arda ve ailesiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

3 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda Güler ve babası arasında geçen görüşme 3 saatten fazla sürdü.

Fenerbahçede Ali Koç ile Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi İşte kritik toplantıdan ilk yansımalar

MUTLU AYRILDI

Bazı yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda, oyuncunun geleceğine ilişkin birçok konu görüşülürken Arda Güler'in toplantıdan mutlu ayrıldığı öğrenildi.

Görüşmede henüz net bir sonuç alınmazken taraflar ilerleyen günlerde tekrar bir araya gelecek.

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2025 YILINA KADAR SÖZLEŞME BULUNUYOR

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Transfer

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