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Angel Di Maria, Benfica yolunda! 1 yıllık anlaşma...

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#Transfer#Di Maria#Benfica
Angel Di Maria, Benfica yolunda 1 yıllık anlaşma...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 19:16

Juventus'tan ayrılma kararı alan Angel Di Maria'nın Benfica ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Süper Lig kulüpleriyle sık sık ismi geçen Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Angel Di Maria, önümüzdeki günlerde Benfica ile sözleşme imzalayacak.

Son detayların görüşüldüğü ve kısa süre içerisinde transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.

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13 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Kariyerine Arjantin ekibi Rosario'da başlayan Di Maria, 2007 yılında Benfica'ya transfer olarak Avrupa'ya adım atmıştı. Sonrasında sırasıyla Real Madrid, Manchester United, PSG ve Juventus formaları giyen 35 yaşındaki oyuncu, 13 yıl sonra Portekiz'e dönmüş olacak.

Geçen sezon Juventus'ta 40 resmi maça çıkan Di Maria, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

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#Transfer#Di Maria#Benfica

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