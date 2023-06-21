Angel Di Maria, Benfica yolunda! 1 yıllık anlaşma...

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Süper Lig kulüpleriyle sık sık ismi geçen Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Angel Di Maria, önümüzdeki günlerde Benfica ile sözleşme imzalayacak.

Son detayların görüşüldüğü ve kısa süre içerisinde transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.

13 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Kariyerine Arjantin ekibi Rosario'da başlayan Di Maria, 2007 yılında Benfica'ya transfer olarak Avrupa'ya adım atmıştı. Sonrasında sırasıyla Real Madrid, Manchester United, PSG ve Juventus formaları giyen 35 yaşındaki oyuncu, 13 yıl sonra Portekiz'e dönmüş olacak.

Geçen sezon Juventus'ta 40 resmi maça çıkan Di Maria, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.