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Son Dakika: Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini bitiriyor! 48 saat içinde...

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#Fenerbahçe#Transfer#Edin Dzeko
Son Dakika: Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini bitiriyor 48 saat içinde...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 08:30

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Edin Dzeko ile imza aşamasına geldi. Sarı lacivertli ekip, deneyimli yıldızı bu hafta İstanbul'a getiriyor.

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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Yönetim, Ryan Kent sonrası önemli bir takviyeyi daha gerçekleştirmeye hazır. Sarı-Lacivertliler, Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak için artık geri sayıma geçti.

Avrupa'nın önemli yayın organları da kulübü Inter'le biten sözleşmesini artık uzatmayan ve sadece Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenen Dzeko'da mutlu sonun çok yakında olduğunu yazdılar.

Fanatik'in haberine göre; önceki gün İstanbul'a gelerek finansal anlamdaki son detayları konuşan Dzeko'nun menajeri Lucci, olumlu görüşmenin ardından son derece mutlu bir şekilde İtalya'ya döndü.

Boşnak yıldızla ilgili olarak bazı ufak detayların kaldığı ve Sarı-Lacivertliler'in, yaklaşık 48 saat içerisinde transferi bitireceği belirtildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

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Bu hafta içinde İstanbul'a gelme olasılığı çok yüksek olan 37 yaşındaki forvetin alacağı ücretin de belli olduğu konuşuluyor.

Çizme basınında tecrübeli golcünün, 2 yıllık anlaşma karşılığında senelik 4.5 milyon Euro ve 1 milyon Euro bonusla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın imza parası alacağı yazıldı.

Deneyimli futbolcunun, Arda Güler'in Milli Takım'da attığı golle ilgili Instagram'daki bir paylaşımı beğendiği de belirtildi.

 

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Edin Dzeko

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