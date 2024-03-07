UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonu şimdiden açıkladılar! Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı öncesi şaşırtan 'favori' detayı

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Avrupa'da tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa kupaları ve liglerinde yapay zeka yardımı ve çeşitli algoritmik hesaplamalarla favori sıralaması ve şampiyonluk tahminleri yapan Euro Club Index internet sitesi, son 16 turu öncesi Avrupa Konferans Ligi ile ilgili tahminlerini güncelledi.

FENERBAHÇE GERİLEDİ! UNION SG DAHA FAVORİ

Euro Club Index'in tahminine göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmada 5. favori olarak gösterildi.

Sarı-lacivertli temsilcimizin son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise ise kupanın 3 numaralı favorisi oldu.

Fenerbahçe'nin kupayı kazanma ihtimali %8.3 olurken Union SG'nin oranı %9.9 oldu.

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İSMAİL KARTAL: İKİ KUPAYI DA HEDEFLİYORUZ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Union SG maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 'Süper Lig'de şampiyonluk mu Konferans Ligi'nde şampiyonluk mu?' şeklindeki soruya; "Bu turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu da demek oluyor ki, bu turnuvayı fazlasıyla umursuyoruz. Şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Asla oradan vazgeçmeyeceğiz. Yarın ki maçtan da bu turnuvadan da vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." yanıtını verdi.

ASTON VILLA AÇIK ARA FAVORİ

Tahminlerde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin en büyük favorisi ise %26.3'lük oranla Aston Villa oldu. Premier Lig ekibini Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille takip ederken (%13.3) 4. sıradaki favori ise %9.3 ile Fiorentina oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN FAVORİSİ LIVERPOOL

Euro Club Index'in UEFA Avrupa Ligi tahmininde ise Liverpool açık ara önde yer aldı.

1- Liverpool: %42.1

2- Bayer Leverkusen. %17.9

3- Milan: 9.2

4- Benfica: %5.8

5- Sporting: %3.8

6- Roma: %3.8

7- West Ham United: %3.7

8- Atalanta: %3.4

9- Brighton: %3.3

10- Villarreal: %1.9

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN FAVORİSİ...

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Sitede Şampiyonlar Ligi'nin favorileri ise şu şekilde:

1- Manchester City: %34.4

2- Real Madrid: %20.7

3- Bayern Münih: %10.7

4- Inter: %9.4

5- PSG: %7.6

6- Barcelona: %5.1

7- Arsenal: %4.9

8- Borussia Dortmund: %2.6

9- Atletico Madrid: %1.6

10- Porto: %1.3