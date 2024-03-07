Fenerbahçe'de Avrupa'da rakibi Union SG! Ülke puanı için önemli maçta rakibin güçlü ve zayıf yönleri...

Haberin Devamı

Adana Demirspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın elenmelerinin ardından Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün Belçika’nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak. RSC Anderlecht Stadı’nda (Lotto Park) TSİ 23.00’te başlayacak maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. EXXEN’den naklen yayınlanacak karşılaşmanın rövanşı 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak.

Union SG, Frankfurt'u elemişti

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, King, Becao ile UEFA listesinde yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun oynamayacak. Union Saint Gilloise takımında da sakat olan Leysen ve Rodriguez yok. Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu’nu lider bitirdiği için direkt son 16 turuna kalırken, Belçika ekibi, Avrupa Ligi E Grubu’nu 3. tamamladıktan sonra play-off turunda Eintracht Frankfurt’u eleyerek bu kupaya katılmaya hak kazandı.

Haberin Devamı

5- Union Saint-Gilloise, 3’ü Belçika Ligi, 1’i Belçika Kupası ve 1’i UEFA Konferans Ligi playoff mücadelesi olmak üzere, oynadığı son 5 maçı kazandı.

14- Fenerbahçe bugün Konferans Ligi’nde 15. maçını oynayacak. Sarı lacivertliler geride kalan 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

ÜLKE PUANI İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçlar UEFA ülke puanımız açısından da büyük önem taşıyor. 37 bin 600 puanla 9. sırada yer alan Türkiye’nin en yakın takipçileri, 35 bin 800 puanlı İskoçya ve 35 bin 300 puanlı Çekya. Sezonu 10. basamakta bitiren ülkenin 2024-25 sezonu şampiyonu, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. İskoçya’nın Avrupa’da devam eden tek takımı (Rangers) kalırken, Çekya’nın 3 temsilcisi birden bulunuyor (Sparta Prag, Slavia Prag, Viktoria Plzen).

PUERTAS VE AMOURA'YI KİLİTLE, BURGESS'İN ÜZERİNE OYNA

Hürriyet yazarı Koray Durkal, Union SG'nin güçlü ve zayıf yönlerini kaleme aldı.

Haberin Devamı

Belçika’da 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Union Saint-Gilloise, kendi liginde maç başına 2.42 puan ortalaması tutturdu. Genellikle 3-5-2 oynayan ve hücumlarda 3-4-3’e dönen takımda merkez orta sahalar Rasmussen ve Sadiki, sistemin temel parçalarını oluştururken, kanat bekler Lapoussin ve Castro-Montes de hücuma verdikleri destekle öne çıkıyor. Belçika ekibinin zayıf karnı ise, bire birlerde ve arkasına atılan toplarda ağır kalan stoper Burgess...



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda son yıllarda Belçika futboluna damga vuran bir takımla karşılaşacak. Avrupa futbolunu yakından takip edenler Union Saint-Gilloise takımının küçümsenmeyecek bir rakip olduğunu zaten biliyorlar. Kadrosundan birbirinden yetenekli oyuncuların sahip olan Union Saint-Gilloise tam anlamıyla bir proje takımı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’ın sahibi Tony Bloom tarafından satın alınan kulüp, 48 yıl sonra 2020-21 sezonunda yeniden Belçika 1. Ligi’ne yükselmeyi başardı. Üç sezonluk 1. Lig grafiği ise son derece şaşırtıcı. İlk sezonunda çok iyi performans gösteren ekip, sonraki iki sezon şampiyonluğu son anda kaçırdı. Bu sezon ise 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyorlar.

Haberin Devamı

Üç sezondur aynı oyunu oynuyorlar

Union Saint-Gilloise takımının önemli isimlerini tanıtmaya teknik direktörleri Alexander Blessin‘den başlayalım... Red Bull Leipzig çıkışlı olan Alman Blessin burada tüm alt yaş kategorilerini çalıştırdıktan sonra Oostende’ye transfer oldu. Kısa süreli Genoa macerasının ardından 2023 yılında Union Saint-Gilloise takımının başına geçti. Belçika Ligi’nde oynadığı 28 maçta 68 puan toplayarak 2.42’lik puan ortalaması yakayan takım, genellikle 3-5-2 sistemini tercih ediyor. Özellikle hücumlarda bu sistemden 3-4-3’e çok esnek biçimde geçiyorlar. 25 yaş ortalamasına sahip takımın temel oyun prensibi lige çıktıklarından beri hiç değişmedi. Bir oyun kültürleri var ve bundan hiç kopmuyorlar.

Haberin Devamı

61 golün 39'una direkt katkı yaptılar

Takımın oyun kalitesine en büyük yaratıcılığı ve hücum gücünü Cameron Puertas ile Mohamed Amoura katıyor. İsviçreli ofansif orta saha Puertas, tüm kulvarlarda 19 asistle Avrupa’nın bu alandaki en iyi oyuncularından biri. Takımın gol konusundaki en önemli ismi ise şimdiden 22 gole ulaşan Cezayirli Amoura. Rakip ceza alanı çevresinde serbest bir role sahip olan Amoura kendini unutturmayı başararak savunma arkasına yaptığı koşularla gole gidebilen bir oyuncu. Bu ikili takımın bu sezon ligde attığı 61 golün 39’una direk katkı sağladı.

Kim gelirse gelsin istikrar sürüyor

48 yıl aradan sonra yükseldiği Belçika 1. Ligi’nde üçüncü sezonunu yaşayan Union Saint-Gilloise Kulübü’ndeki oyuncu ve teknik direktör değişiklikleri takımda istikrarı hiç bozmadı. Golleriyle takımı 1. Lig’e çıkaran santrfor Deniz Undav’ın Brighton’a transferi sonrası yerine gelen Victor Boniface de kısa sürede Leverkusen’in yolunu tuttu. Onun boşluğunu dolduran Mohamed Amoura olağanüstü bir sezon geçiriyor. Başta da belirttiğimiz gibi Belçika ekibi kesinlikle küçümsenmeyecek bir takım ve güçlü bir oyunları var. UEFA Avrupa Ligi’nde bulunduğu E Grubu’nu üçüncü bitirirken Liverpool’u yenme başarısı gösterdiler. Konferas Ligi Play-off turunda kupanın iddialı takımlarından Eintracht Frankfurt’u elediler.

Haberin Devamı

Burgess'in ağırlığı bir avantaj

Merkez orta sahalar Mathias Rasmussen ve Noah Sadiki sistemin temel parçalarını oluştururken, kanat bekler Loic Lapoussin ile Alessio Castro-Montes hücuma verdikleri katkıyla ön plana çıkıyor. Savunmadaki en kilit rol ise Japon Koki Machida’nın. Yanında oynayan Christian Burgess’in ağırlığı ona daha fazla iş düşmesine sebep oluyor. 32 yaşındaki Burgess 1,96’lık boyuyla hava toplarında iyi olsa da bire bir pozisyonlarda ve arkasına atılan toplarda son derece ağır kalıyor. Bu ikilinin arasına atılan toplar Union Saint-Gilloise takımının savunmadaki en büyük problemlerinden biri. Fenerbahçe bu oyuncu üzerinden ataklarını geliştirirse rakibe büyük sıkıntılar çıkarabilir.