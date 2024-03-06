Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Ligden ve Avrupa'dan vazgeçmeyeceğiz'

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Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Michy Batshuayi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Maçın değerlendirmesini oynamadan yapamayacağıma göre rakiple ilgili konuşmamız gerekiyor. Rakibi yeterince izledik. Yaptığımız analizler sonucunda çok iyi bir takım olduğunu, savunmada ve hücumda organize olduklarını gördük. Ekibimizle izledik ve oyuncularıma aktardık. Güçlü bir takımız ve hedefimiz var. İyi bir oyunla İstanbul'a en iyi sonuçla dönmek istiyoruz.

ROTASYON YAPACAK MI?

Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirip, istediğim oyunu ortaya koyacak en iyi 11'i sahaya süreceğim. 3 günde bir maç oynuyoruz ama bizim için en önemli maç yarın. En iyi sonucu alabileceğim oyuncularla sahaya çıkacağım. Bu konuda iyi çalıştığımı düşünüyorum.

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BATSHUAYI YORUMU

Batshuayi çok duygusal bir çocuk ve çok iyi bir oyuncu. Hangi maçta neler vereceğini çok iyi biliyorum. Bizim için lig de, Avrupa da çok önemli. ekibimle bir toplantı yapıp son kararı vereceğim.

BU TURNUVAYI UMURSUYORUZ

Buraya elimizdeki takımla birlikte tam kadro geldik. Sakatlar dışında... Biz kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ve bu turnuvayı umursuyoruz.

RAKİBİMİZ DE ELENDİ

Bu seneki Fenerbahçemiz'de güçlü, geniş bir kadromuz var. Her futbolcumuz ile görüşüyorum. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir şey yok. Rakibimizde burada elendi. Benim takımımdaki oyuncular 50. maçını oynayacak. Bu maçları oynamak kolay değil. Liverpool'da bile 13 tane sakat oyuncu var. Fazla maç oynamaktan dolayı biz kupaya konsantre olamadık. Bu demek değil ki burada da kötü sonuç alacağız. Bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Bu turnuvada da elimizden geleni yağacağız. Ligden ve Avrupa'dan vazgeçmiş değiliz."

BATSHUAYI: HOCAMIZ BİLİYOR

Benim açımdan büyük mutluluk burada olmak. Ailem yarın maçta olacak. Böyle bir ambiyansta maç oynamak benim için büyük bir keyif olacak. Benim büyüdüğüm yer burası. Beni izleyenlerin önünde iyi bir performans ortaya koymak istiyorum.

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Hocamızla iyi anlaşıyorum. Bana fazlasıyla güveniyor. Elbette her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Oynayarak da gol atmak istiyorum. Hocamız beni ne zaman kullanması gerektiğini iyi biliyor. Netice itibariyle patron o.