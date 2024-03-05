Süper Lig'de rekor puanla şampiyon olacak takımı açıkladılar! Küme düşecek ekipler...

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Avrupa liglerinde ekiplerin mevcut form durumlarını analiz eden Euro Club Index, Süper Lig tahminlerini güncelledi.

Avrupa liglerindeki takımların form durumlarını analiz ederek tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, bitime 10 hafta kala tahminlerinde değişikliğe gitti.

LİDER, KRİTİK VİRAJI KAYIPSIZ DÖNDÜ

Süper Lig’in 28. haftası derbisinde derbi mücadelesi yaşanırken lider Galatasaray, zorlu Beşiktaş deplasmanından tek golle istediğini aldı ve kritik öneme sahip olan bir maçtan 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşadı.

Fenerbahçe ise kümede kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor’u 2-0’la geçerek lider sarı kırmızılıların 2 puan gerisinde takibe devam etti.

GALATASARAY 75 PUANA ULAŞTI

Haftaya lider giren Okan Buruk’un öğrencileri, 28. haftayı da galibiyetle geçerek bitime 10 hafta kala, 75 puanla zirvedeki yerini korumayı bildi.

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Hatayspor karşısında galibiyetle elde eden sarı lacivertliler ise 73 puanla ikinci sırada yer aldı.

SÜPER LİG'DE 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kasımpaşa 0-0 EMS Yapı Sivasspor

MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor

Çaykur Rizespor 3-0 Mondihome Kayserispor

Atakaş Hatayspor 0-2 Fenerbahçe

Rams Başakşehir 1-0 Yılport Samsunspor

Siltaş Yapı Pendikspor 0-2 Tümosan Konyaspor

Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Adana Demirspor 1-0 Fatih Karagümrük



Alanyaspor 3-1 Trabzonspor



Antalyaspor 1-0 Gaziantep FK

İŞLER BİR HAYLİ KIZIŞTI

Süper Lig'de 28. haftanın ardından hem zirve hattında hem küme düşme hattında işler iyi kızıştı.

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takım ve küme düşecek ekipleri son veriler ışığında belirledi.

REKOR PUANLA ŞAMPİYON

Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Galatasaray'ın 100 puanla önde tamamlayacağı tahmininde bulundu. Bu tahmine göre Süper Lig'de ipi Galatasaray göğüsleyecek.

Fenerbahçe, 3 puanlı sistemde 1988-1989 sezonunda 36 maçta 93 puan toplayarak rekor kırmıştı.

Fenerbahçe'nin ise 97 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada olacağını öngördü.

Ligi üçüncü sırasında 66 puanla Beşiktaş'ın, dördüncü sırada ise 65 puanla Trabzonspor'un tamamlayacağı öngörüldü.

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DÜŞECEK TAKIMLARI AÇIKLADILAR

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 20 puanla İstanbulspor olacak.

Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 37 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi.

Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 40 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi.

Süper Lig'den düşecek son takımın ise 42 puanla Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük olacağı tahmin edildi. Ligi Fatih Karagümrük ile aynı puyanda bitireceği tahmin edilen Gaziantep FK'nın ise ligde kalacağı tahmin edildi.