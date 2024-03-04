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Fenerbahçe'de Union SG hazırlıkları sürüyor! İrfan Can Kahveci antrenmanda...

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig
Fenerbahçede Union SG hazırlıkları sürüyor İrfan Can Kahveci antrenmanda...
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 15:55

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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İRFAN CAN KAHVECİ ANTRENMANDA

Bu arada Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan İrfan Can Kahveci ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli ekip, sosyal medyadan "kum saati" paylaşımı yaptı.

Fenerbahçede Union SG hazırlıkları sürüyor İrfan Can Kahveci antrenmanda...

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig

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