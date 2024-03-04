Fenerbahçe'de Union SG hazırlıkları sürüyor! İrfan Can Kahveci antrenmanda...

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Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İRFAN CAN KAHVECİ ANTRENMANDA

Bu arada Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan İrfan Can Kahveci ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli ekip, sosyal medyadan "kum saati" paylaşımı yaptı.