Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Türkiye'nin çıkışı sürüyor! UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Fenerbahçe#Başakşehir
Türkiyenin çıkışı sürüyor UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:00

Fenerbahçe ve Başakşehir’in kazandırdığı puanlarla UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti.

Haberin Devamı

Avrupa'da gelen başarılı sonuçlarla Türkiye’nin ülke puanı sıralamasında yükselişi devam ediyor. Türkiye, Avrupa kupalarında 3. hafta maçlarının ardından, 1 basamak yükselerek 18. sıraya yerleşti. Bu hafta Fenerbahçe AEK Larnaka galibiyeti, Başakşehir de Rigas beraberliği ile ülkemize puan getirirken, Türkiye UEFA sıralamasında Hırvatistan’ı geçerek kendisine 18. basamakta yer buldu.

Gözden Kaçmasın

20 milyon Euroya Premier Lige gider, bu takımdaki yeri tartışılır... Soyunma odasında Fergusonun saç kurutma makinesi tedavisi..."20 milyon Euro'ya Premier Lig'e gider, bu takımdaki yeri tartışılır..." Soyunma odasında Ferguson'un saç kurutma makinesi tedavisi...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Kadıköyde geceye damga vuran an Arda Güler...Kadıköy'de geceye damga vuran an! Arda Güler...Haberi görüntüle

2 BASAMAK ATLADIK

Sezona 20. sırada başlayan Türkiye temsilcilerimizin başarılarıyla şimdiden 2 basamak atlamış oldu. Puanını 25.7 yapan Türkiye’nin şimdiki hedefi hemen üstünde bulunan 25.8 puanlı Danimarka’yı geçmek. Bu sezon şimdiye dek Başakşehir 10, Fenerbahçe 9, Sivasspor 3, Trabzonspor ve Konyaspor 2,5’ar ülke puanı getirdi.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe-AEK Larnaca maçında bir ilk yaşandı Jorge Jesus zirvede, 6 yıl sonra Kadıköyde...Fenerbahçe-AEK Larnaca maçında bir ilk yaşandı! Jorge Jesus zirvede, 6 yıl sonra Kadıköy'de...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Fenerbahçe#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyenin çıkışı sürüyor UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

Türkiye'nin çıkışı sürüyor! UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

#Türkiye
Mahkemeler ev sahiplerinin şikayetleriyle dolu ama... İşte tahliye davalarında doğru bilinen yanlışlar...

Mahkemeler ev sahiplerinin şikayetleriyle dolu ama... İşte tahliye davalarında doğru bilinen yanlışlar...

#Emlak
Dolandırıcının çiftliği

Dolandırıcının çiftliği

#Abdullah Coşkun Çelebioğlu

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyenin çıkışı sürüyor UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

Türkiye'nin çıkışı sürüyor! UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

#Türkiye
Mahkemeler ev sahiplerinin şikayetleriyle dolu ama... İşte tahliye davalarında doğru bilinen yanlışlar...

Mahkemeler ev sahiplerinin şikayetleriyle dolu ama... İşte tahliye davalarında doğru bilinen yanlışlar...

#Emlak
Dolandırıcının çiftliği

Dolandırıcının çiftliği

#Abdullah Coşkun Çelebioğlu