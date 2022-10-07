Türkiye'nin çıkışı sürüyor! UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

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Avrupa'da gelen başarılı sonuçlarla Türkiye’nin ülke puanı sıralamasında yükselişi devam ediyor. Türkiye, Avrupa kupalarında 3. hafta maçlarının ardından, 1 basamak yükselerek 18. sıraya yerleşti. Bu hafta Fenerbahçe AEK Larnaka galibiyeti, Başakşehir de Rigas beraberliği ile ülkemize puan getirirken, Türkiye UEFA sıralamasında Hırvatistan’ı geçerek kendisine 18. basamakta yer buldu.

2 BASAMAK ATLADIK

Sezona 20. sırada başlayan Türkiye temsilcilerimizin başarılarıyla şimdiden 2 basamak atlamış oldu. Puanını 25.7 yapan Türkiye’nin şimdiki hedefi hemen üstünde bulunan 25.8 puanlı Danimarka’yı geçmek. Bu sezon şimdiye dek Başakşehir 10, Fenerbahçe 9, Sivasspor 3, Trabzonspor ve Konyaspor 2,5’ar ülke puanı getirdi.