Fenerbahçe-AEK Larnaca maçında bir ilk yaşandı! Jorge Jesus zirvede, 6 yıl sonra Kadıköy'de...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile AEK Larnaca karşı karşıya geldi.

JESUS, ARAO'YU RİSKE ETMEDİ

F.Bahçe’de sakatlıkları bulunan Joshua King, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra kas ağrıları olan Willian Arao maç kadrosunda yer almadı. Arao, ligde oynanacak Karagümrük maçı düşünülerek teknik heyet tarafından riske edilmedi.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

F.Bahçeli taraftarlar, Ülker Stadı’nda tribünleri tamamen doldurdu. Sarı lacivertli taraftar daha önceki maçlarda olduğu gibi AEK Larnaca maçında da tribünleri tamamen doldurdu. Maç öncesinde ısınmaya çıktıklarında ve maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.

11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Jorge Jesus Beşiktaş derbisine göre AEK Larnaca karşısında ilk 11’de 1’i zorunlu 6 değişiklik yaptı. Beşiktaş derbisinde ilk 11’de forma giyen Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Valencia yedekler arasında yer alırken, kas ağrıları olan Willian Arao kadroda yer almadı. Teknik direktör Jorge Jesus bu oyuncuların yerine Osayi Samuel, Alioski, İsmail Yüksek, Emre Mor, Rossi ve Batshuayi’ye ilk 11’de görev verdi.

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BATSHUAYI SAHNEYE ÇIKTI

Batshuayi, Dinamo Kiev maçının ardından bir kez daha Avrupa Ligi'nde sahne alarak takımının ilk golünü kaydetti.

Belçikalı yıldız, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Tuncay Şanlı'dan bu yana üst üste 2 iç saha karşılaşmasında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

KADIKÖY 'KALE' OLDU

Avrupa kupalarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasım 2016'dan bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı. Fenerbahçe, 6 yıl önce 6 maçlık seri yakalamıştı.

ZİRVEDE JESUS VAR

Avrupa Ligi gruplarında 10'dan iç saha maçında görev yapan teknik direktörler arasında yüzde 82 ile en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Jorge Jesus oldu. Başarılı teknik adam, kariyerinde 11 maçta 9 galibiyet aldı.