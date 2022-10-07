Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler 6 dakikada mest etti!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Arda Güler#AEK Larnaca
Son Dakika: Fenerbahçede Arda Güler 6 dakikada mest etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 08:45

Fenerbahçe'de Arda Güler, AEK Larnaca maçının son dakikalarında bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekibi AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna oturdu.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde oyuna dahil olan Arda Güler, sarı lacivertli taraftarları mest etti. Son dönemde forma şansı bulamaması sebebiyle gündemde olan genç oyuncu, yakaladığı kısa şansı iyi değerlendirdi.

Mücadelenin 87. dakikasında oyuna giren Arda Güler, şık çalımları ve rakip ceza sahası çevresinde yarattığı tehlilelerle geceye damga vurdu. Sahada yalnızca 6 dakika kalabilen genç yetenek, oynadığı futbolla tam not aldı.

Gözden Kaçmasın

20 milyon Euroya Premier Lige gider, bu takımdaki yeri tartışılır... Soyunma odasında Fergusonun saç kurutma makinesi tedavisi..."20 milyon Euro'ya Premier Lig'e gider, bu takımdaki yeri tartışılır..." Soyunma odasında Ferguson'un saç kurutma makinesi tedavisi...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Türkiyenin çıkışı sürüyor Ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...Türkiye'nin çıkışı sürüyor! Ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...Haberi görüntüle

MAÇA DAMGA VURAN AN

Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus'un değişiklik öncesinde Arda Güler'i ısınmaya göndermesi stadyumda büyük sevinçle karşılandı. Yıldız oyuncunun oyuna gireceğini anlayan taraftarlar, adeta gol olmuşcasına sevindi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Arda Güler#AEK Larnaca

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyenin çıkışı sürüyor UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

Türkiye'nin çıkışı sürüyor! UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

#Türkiye
Mahkemeler ev sahiplerinin şikayetleriyle dolu ama... İşte tahliye davalarında doğru bilinen yanlışlar...

Mahkemeler ev sahiplerinin şikayetleriyle dolu ama... İşte tahliye davalarında doğru bilinen yanlışlar...

#Emlak
Dolandırıcının çiftliği

Dolandırıcının çiftliği

#Abdullah Coşkun Çelebioğlu

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyenin çıkışı sürüyor UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

Türkiye'nin çıkışı sürüyor! UEFA ülke puanı sıralamasında yeni yerimiz...

#Türkiye
Mahkemeler ev sahiplerinin şikayetleriyle dolu ama... İşte tahliye davalarında doğru bilinen yanlışlar...

Mahkemeler ev sahiplerinin şikayetleriyle dolu ama... İşte tahliye davalarında doğru bilinen yanlışlar...

#Emlak
Dolandırıcının çiftliği

Dolandırıcının çiftliği

#Abdullah Coşkun Çelebioğlu