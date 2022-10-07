Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımı AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve İngililz hakem Chris Kavanagh'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Temsilcimize 3 puanı getiren golleri 26. dakikada Michy Batshuayi ve 79. dakikada Rafael Mamas (kendi kalesine) attı. AEK Larnaca kalecisi Kenan Piric, kurtarışlarıyla maça damga vurdu ve takımı adına farkı önledi.

Grubun diğer maçında Rennes, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe puanını 7'ye çıkardı ve averajla Rennes'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu. AEK Larnaca 3 puanla 3. sırada kaldı, Dinamo Kiev ise üçüncü haftayı puansız kapattı.

Haberin Devamı

ARAO RİSKE EDİLMEDİ, İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Jorge Jesus Beşiktaş derbisine göre AEK Larnaca karşısında ilk 11’de 1’i zorunlu 6 değişiklik yaptı. Beşiktaş derbisinde ilk 11’de forma giyen Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Valencia yedekler arasında yer alırken, kas ağrıları olan Willian Arao kadroda yer almadı. Teknik direktör Jorge Jesus bu oyuncuların yerine Osayi Samuel, Alioski, İsmail Yüksek, Emre Mor, Rossi ve Batshuayi’ye ilk 11’de görev verdi.

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Joshua King, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra kas ağrıları olan Willian Arao maç kadrosunda yer almadı. Arao, ligde oynanacak Karagümrük maçı düşünülerek teknik heyet tarafından riske edilmedi.

2016'DAN SONRA EN UZUN GALİBİYET SERİSİ

Opta verilerine göre; Avrupa kupalarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanan Fenerbahçe, Kasım 2016'dan (7G) bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı.

İSMAİL YÜKSEK DAMGASI

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçında en fazla topla buluşan (87), isabetli pas veren (62), ikili mücadele kazanan (11), top kapan (3) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu İsmail Yüksek oldu.

Haberin Devamı

TUNCAY ŞANLI'NIN REKORUNUN PEŞİNDE

Michy Batshuayi, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Tuncay Şanlı'dan (2007'de 3 maç) bu yana üst üste 2+ iç saha karşılaşmasında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

JORGE JESUS'TAN İYİSİ YOK

Avrupa Ligi gruplarında 10+ iç saha maçında görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Jorge Jesus olarak dikkat çekti.

ENGİN KEHALE: JORGE 'GREGORY HOUSE' JESUS

Jorge Jesus için futbol sanki bir gizem. Sahaya çıkan 11’e her bakıldığında, Portekizlinin bu sefer ne deneyeceğini merak ediyor insan.

Biraz Gregory House havası var. Ne diyordu efsane doktorumuz? “Gerçeklik neredeyse her zaman yanlıştır.” Beşiktaş maçında hem sahadaki performanstan hem de kenardan giren oyunculardan beklediğini alamamıştı Jesus. Set oyunundaki üretkenlik sorununu kafasına dert etmiş olacak ki, AEK karşısında bir stoperi kenara çekti, ön tarafa bir oyuncu ekledi.

Haberin Devamı

İLK YARI RİTMİNİ BULAMADI

İlk yarı boyunca ritmini bulamadı Fenerbahçe. Emre Mor, Diego Rossi ve Lincoln gibi dikine gidebilecek üç oyuncu sahada olmasına rağmen pek uyum sağlayamadılar. Bu üçlüde sırtı dönük oyun da olmadığı için, bağlantı oyunu sadece Michy Batshuayi’nin üzerine kaldı. AEK teknik direktörü Jose Luis Oltra’nın da düzenli kullandığı 4-2-3-1 sisteminden 4-3-3’e dönüşü ve merkezi üçlemesi, o bölgeyi İsmail Yüksek-Miguel Crespo ikilisi ile kapatan F.Bahçe’yi zorladı. Oier, sürekli boş kaldı. Szalai birçok pozisyonda gidip gitmeme arasında kaldı ve bu Fenerbahçe baskısının etkinliğini azalttı.

Haberin Devamı

1 MAÇTA 2 ROSSI KLİBİ ÇIKAR

Diego Rossi enteresan oyuncu. Bir 90 dakika içerisinden iki tane Rossi klibi çıkartılabilir. Biri 20 milyon Euro bonservis ile Premier League yapar, diğerinin Fenerbahçe 11’indeki yeri tartışılır. İşin iyi yanı, saha içinde doğru tercihleri yapıp bitiriciliğini geliştirirse ilkine ulaşma potansiyelinin yüksek olması. Pozisyon yokken Batshuayi’yi golle buluşturmayı başardı Uruguaylı. O topu aldığında, AEK yarı sahasında 7 siyahlı formalı oyuncu, bir de Batshuayi vardı.

TAKIMA FERGUSON TEDAVİSİ

Soyunma odasında belli ki Jorge Jesus, Sir Alex Ferguson’un saç kurutma makinesi tedavisini kullandı. İkinci yarıya daha diri, daha enerjik ve tempolu başlayan Fenerbahçe 10-15 dakika içerisinde oyunu ilk yarıda yapamadığı kadar rakip ceza sahasına itmeyi başardı. Burada iki bekin ve İsmail’in kendilerini saha içerisinde daha ileride konumlandırmasının rolü büyüktü. Bu baskı en sonunda AEK savunmasında hatayı ve sarı lacivertlilere golü getirdi.

Haberin Devamı

YIKMAK İÇİN İYİ TAKIM YETMEZ

F.Bahçe için artık Kadıköy tekrardan bir kale. Taraftar takıma, takım kendine inanıyor. Oyuncular değişse, oyun içinde istikrar zaman zaman sağlanamasa bile önemli değil. Artık sarı lacivertlileri burada yıkmak için iyi bir takım olmaktan fazlası gerekiyor.

FERGUSON'IN SAÇ KURUTMA MAKİNESİ TEDAVİSİ NEDİR?

Kıpkırmızı suratı ile sinirlendiği oyuncusuna burnunun dibine kadar yaklaşan Sir Alex Ferguson, o futbolcuya bütün arkadaşlarının önünde bağırıyordu. Futbol literatüründe bu durum "saç kurutma tedavisi" olarak geçti.

Bu 'tedavi'ye maruz kalan futbolculardan biri olan Wayne Rooney, Sir Alex Ferguson'ın bağırmasını "Yaşanabilecek en korkunç deneyimlerden biri" şeklinde anlatmıştı.

Sir Alex Ferguson'ın son yılında Manchester United forması giyen Shinji Kagawa, efsane hocanın kendisine ilk kez bu şekilde bağırdığında şoke olduğunu belirtmişti. Kagawa "Gerçekten de Sir Ferguson, burnunuzun dibine kadar gelip olanca gücüyle bağırınca saçınız kuruyabilir" demişti.

Sir Alex Ferguson ise kullandığı yöntemin abartıldığını savunuyor. Ferguson, "Söz konusu yöntemi 27 yıl içinde beş yada altı kez kullanmışımdır. Oyuncularım da bunu doğrulayacaktır. Benim sorunum, oyuncuların bana karşılık vermesine katlanamamamdı. O anda düşündüklerimi oyuncularıma söylemekten hiçbir zaman çekinmedim. Çünkü gerçek, insanı her zaman başarıya götürür" diye konuşmuştu.