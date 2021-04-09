Tümer Metin'den İrfan Can ve Gustavo sözleri! "Motor yandı..."

TRT Spor yorumcusu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Tümer Metin, sarı lacivertli takımın şampiyonluk yolunda çok kritik puan kaybı yaşadığı Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi.

Tümer Metin'in, Fenerbahçe'nin yediği gol hakkında yaptığı açıklamalar ve kullandığı 'motor yandı' ifadeleri geceye damga vurdu.

İŞTE TÜMER METİN'İN O SÖZLERİ

"Bildiğimiz Emre Belözoğlu'nun futbolculuk karakterini soyunma odasında da yaşatacağını ve bunun sahaya yansıyacağı kanaatindeydim. Çok olmadı. Belki bizler de bu yorumu yaparken hatalıyız, kendi zamanımızdan değerlendiriyoruz, belki yeni nesil başka yaklaşıyor ya da bazen böyle kadrolar bir araya gelebiliyor. Bizim de acı deneyimlerimiz var. Birini itmek istesen de itemeyebiliyorsun, bir sıkıntı olabilir. İki haftalık süreçte oyunda bir farklılık görmedik. Yolu açık olsun, istediği yerde olsun, geçen hafta ilk maçındır anlarım. 2. hafta da zor bir deplasmana gidiyorsun ve dönem de çok kritik bir dönem. Öyle ya da böyle kazanmak zorunda olduğunuz bir deplasmanda 17. dakikada tabelaya 1 yazıyorsunuz. Valencia'nın golünden 30. dakikaya kadar Malatya'nın golünün sinyali geldi. Çıkış gösterdiler. Bakın bunun antrenmanı yok. Fenerbahçe topa sahipken çok büyük defansif zaafı var. Bu akşam yenilen golde de bu var. Gol aralığı bir adım kadardır. Fofana topu 70 metre getirdi diye düşünmemek lazım. 100 metre de getirse gol bir adımda gelir. Bir adım doğru alırsan gol gelir. Bunun antrenmanı yok ama tecrübesi var. Fofana 70 metre top sürdü ama İrfan Can'ın motor yandı kovalayacağım diye. Ee Gustavocuğum bir zahmet kademeye gir iki adımla. İrfan bağırdı gel artık da yer değiştirelim ben de içeri koşayım diye .2 haftalık süreçte ama buraya da Emre Belözoğlu dokundu, farkı var diyemiyorsak, buraya kadar gelinen süreç de irdelenmeli. Ben gitsem, sen gitsen, teknik olarak çok fazla bir şey yapamayız. Bakarsın, İrfan Can kötü bir ilk yarı geçirdi, 'Abi böyle hayal ettik olmadı, Pelkas'cım başlıyorsun' diye kim olsa diyecek. Kimi koyarsan koy bu değişikliği yapacak."

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