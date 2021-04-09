Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Caner ve Gökhan...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönemedi.

Bu sezon rakibine 5 puan bırakan sarı lacivertli ekip, Yeni Malatya Stadı'nda aldığı skor kadar sahaya yansıttığı futbolla da eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yine bir müsabakada duran toptan skor üretebilen sarı lacivertli ekip, bu sezon attığı 56 golün 23'ünü duran toplardan buldu.

TOPA SAHİP OLDU AMA...

Fenerbahçe bu sezon en yüksek yüzdeyle topa sahip olduğu Süper Lig maçını Yeni Malatyaspor deplasmanında oynamasına rağmen aynı oranda pozisyona girememesi futbol otoriteleri tarafından eleştirildi.

CANER VE GÖKHAN'DAN TEK İSABET

Akan oyunda skor üretmekte sıkıntı çeken Fenerbahçe'nin en önemli gol silahlarından olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün ortaları da Yeni Malatyaspor karşısında skor getiremedi. Fenerbahçe’nin, Yeni Malatyaspor karşısında maç boyunca yaptığı 20 ortanın sadece 2 tanesi isabetli oldu. Caner Erkin'in 9 orta denemesinden 1 tanesi isabetli olurken, Gökhan Gönül ise 4 ortada isabet bulamadı.