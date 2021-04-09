Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından sonra sabır taştı! "Yetersiz, 180 dakikada..."

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golünü 17. dakikada frikikten Enner Valencia atarken Yeni Malatyaspor'un sayısını 35. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti. Fenerbahçe Ozan Tufan ve Valencia ile iki kez direğe takılırken Valencia'nın 67'de attığı gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 90+4'te Pelkas net bir pozisyonda kale sahası önünde topu dışarı yolladı.

Son deplasman maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, böylece bu sezon ilk kez art arda iki deplasman maçında puan kaybetti.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 63'e, Yeni Malatyaspor ise 33'e çıkardı.

SPOR YAZARI UĞUR MELEKE NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu yönetiminde ilk puan kaybını yaşadığı Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi.

180 DAKİKADA AKAN OYUN GOLÜ YOK

Emre Belözoğlu, teknik direktörlükte 180 dakikayı doldurdu. İki maçta kazandığı 4 puan, duran toptan atılan 2 gol var. Ve artık Belözoğlu’yla ve oynatmak istediği oyunla ilgili daha fazla veri var elimizde... Tercih ettiği diziliş 4-1-4-1... Hafta sonunda Denizli önünde merkezde sağ iç Ozan, sol iç Pelkas başlamıştı. Dün Ozan sol iç başladı, Mert bitirdi. Sağ içte de İrfan başladı, Pelkas bitirdi. Pelkas’ın eski etkinliğinin olmamasında bu dizilişin de rolü olduğunu düşünüyorum. Vatandaşı Bakasetas da, Pelkas da tek başlarına santrfor arkası oynamayı seviyorlar. 4-1-4-1’de verimleri düşüyor.

MERKEZDE SEÇENEK ÇOK

Fenerbahçe’nin merkezde çok fazla seçeneği var: Gustavo, Ozan, Mert, İrfan, Pelkas, Sosa ve Mesut. Bu yedi adamdan iki ayrı üçlü çıkar, ikisi de şampiyonluğa oynar! Ancak enteresandır, Fenerbahçe’nin göbekte bu kadar çok alternatifi varken merkezden yoğun bir oyunu yok. Goller duran toplardan, etkili pozisyonlar da ağırlıkla kanat varyasyonlarından geliyor. Kendisi de bir merkez orta saha oyuncusu olan Emre Belözoğlu’nun acilen orada ideal grubunu bulması gerek.

SAMATTA, YETERSiZ

"Tamam da, Fenerbahçe merkezden çok sayıda şut atıyor” şeklinde bir itirazda bulunabilirsiniz. Evet, Denizlispor karşısında ceza alanı dışından tam 11 şut denemişlerdi. Dün de ikinci devrede yine uzaktan şut bombardımanı vardı. Etkili şut silahları var, bu opsiyonun değerlendirilmesi normal. Ancak Fenerbahçe merkezden araya pas denemesi yapamıyor hiç. Bunda tabii ki santrfor Samatta’nın yetersizliği de önemli rol oynuyor.

FERDi, SAMUEL’DEN iYi

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe’nin 180 dakikada Denizli-Malatya gibi iki zayıf rakibe karşı iki golde kalması, ikisinin de duran toplardan gelmesi elbette dikkat çekici. Bu tabloda kanat hücumcusu kısırlığının da rolü var. Önceki maçta Sinan 11’deydi. Bu maçta Samuel ve Ferdi 45’er dakika oynadılar. Eğer Belözoğlu takımını 4-1-4-1 oynatmakta ısrarlıysa, yani iki kanat hücumcusu istihdam etmeye devam edecekse bir sonraki sağ açık tercihi Ferdi olmalı gibi. Çünkü Samuel hem korner dönüşü koşularda savruk. Dün de yedikleri golde sorumsuz bir koşu yaptı. Ferdi o konuda daha iyi. Hem de Ferdi-Pelkas girdikten sonra sağ kanat daha aktifti. İkinci devredeki neredeyse Tüm pozisyonların içinde Ferdi var.