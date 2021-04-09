Güntekin Onay'dan Fenerbahçe'ye transfer eleştirisi! Mesut Özil sözleri...

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı kritik mücadelenin ardından yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.



Güntekin Onay, sarı lacivertli ekibin transfer politikasını eleştirdi ve orta saha için çok alternatifli bir havuz oluşturmak yerine santrafor alınması gerektiğini savundu.

İŞTE GÜNTEKİN ONAY'IN SÖZLERİ

"Fenerbahçe'de hala arayış devam ediyor. Geçen hafta Sinan Gümüş'le başladı ama verim alamadı. Yeni Malatyaspor maçında Sinan yoktu. Forvet arkasında inanılmaz bir bolluk var ama sonuç almakta sıkıntı çeken, gole gitmekte sıkıntı çeken bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin yetenek sorunu da var. Jose Sosa tutmuş, Dimitris Pelkas tutmuş, Mert Hakan Yandaş tutmuş, ayrıca Luiz Gustavo ve Ozan Tufan var. Devre arasında neden Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi alıyorsun? Dolapta 10 tane ceketim varsa, gidip 11. ceketi almam. Pelkas oynamayınca neden oynamadı diye soruluyor. İrfan oynamayınca soruluyor. Mesut oynamayınca da sorulur. Bu sorular hep devam edecek ve bir çıkış yolu bulunamayacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin gol sorunu var. Son dönemde 2 golden fazla da atamadılar. Fenerbahçe, 32 maçta 32 gol yemiş. O zaman maç başına 2 gol atmalısın ki kazanasın. Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'a zorlanıyorsanız, bundan sonraki rakipler daha güçlü. Oyununuz yukarı çıkarmanız lazım. Luiz Gustavo sakatlıktan çıktıktan sonra eski Gustavo gibi değil. Defansta alan kapatmakta eski seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Büyük bir alanı da tek başına kapatmaya çalışıyor."

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