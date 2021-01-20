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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Ömer Faruk Beyaz hamlesi! Şartı var...

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Ömer Faruk Beyaz için transfer teklifinde bulundu. Ömer Faruk'un şartı oraya çıktı...

Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor, sarı-lacivertli takımla yol ayrımına gelen 17 yaşındaki genç yıldız adayı için devreye girdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yaptığı açıklamasında, Ömer Faruk Beyaz ile uzun görüşmeler yaptıklarını ancak anlaşma sağlayamadıklarını duyurdu.

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Trabzonspordan Ömer Faruk Beyaz hamlesi Şartı var...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakıldı.

Avrupa'dan da talipleri olan genç orta sahayı Süper Lig ekibi Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Ajansspor'un haberine göre Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'a transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

17 yaşındaki oyuncunun, Trabzonspor'un transfer teklifine karşılık oynama garantisi istediği belirtildi.

Ömer Faruk Beyaz bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1 lig 2 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.

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