Mesut Özil krallar gibi imza atacak

Fenerbahçe’ye transferi dünya çapında olay olan Mesut Özil, 3.5 yıllık sözleşmesini görkemli bir törenle imzalayacak. Geçtiğimiz pazar gecesi İstanbul’a gelen futbolcunun karantina süresi cuma günü biteceği için imza töreni hafta sonu gerçekleştirilecek. Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle taraftarlara kapalı düzenlenecek organizasyona özel davetliler alınacak. Başkan Ali Koç’un helikopteriyle Ülker Stadı’na götürülecek olan Mesut’un imza töreni Fenerbahçe TV ve kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Fenerbahçe’ye şimdiden kazandırdı

Günü ve saati daha sonra açıklanacak olan törende ayrıca, Mesut Özil’in Real Madrid ve Arsenal’de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşlarının ‘iyi şanslar’ dilediği özel videolar yayınlanacak.

Saha içinin yeni lideri olması ve takıma büyük katkı yapması beklenen Mesut’un saha dışında Fenerbahçe’ye çok şeyler kazandıracağı muhakkak. Dünyanın en ünlü futbolcuları arasında bulunan Mesut Özil’in Twitter’da 25.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Özellikle İslam ülkelerinde ve Almanya’da milyonlarca hayranı olan Mesut Özil sayesinde Fenerbahçe’nin tanınırlığı da arttı. Sarı lacivertli kulüp son günlerde ‘google’da en çok arananlardan biri oldu.

Mesut Özil’ belgeseli çekilecek

Bu arada alacaklarının tamamı için Arsenal ile anlaşmaya varan Mesut Özil’in, Acun Ilıcalı’ya ait Exxen ile bir belgesel için el sıkıştığı belirtildi.

‘Mesut Özil Belgeseli’, tıpkı Amazon Prime’da yayınlanan Pep Guardiola ve Jose Mourinho belgeselleri gibi çok kapsamlı bir çalışma alacak. Exxen’in Fenerbahçe Kulübü ile de 12 bölümlük bir belgesel anlaşması yaptığı ifade edildi. Yine spor giyim firması Puma ile Fenerbahçe arasındaki gelecek yıl gerçekleşecek forma sponsorluğu da Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olacak.

Mesut Özil de daha önce Londra’da iken anlaşmaya vardığı Puma’nın reklam yüzü olacak. Bu anlaşmalar sayesinde hem futbolcu hem de Fenerbahçe Kulübü ciddi miktarlarda gelir elde edecek.