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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 08:28 | Son Güncelleme:

Alexander Sörloth sürprizi! Beşiktaş'tan çok konuşulacak hamle...

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Mario Mandzukic'in Milan ile sözleşme imzalamasının ardından harekete geçen Alexander Sörloth'un ismi Beşiktaş ile anılıyor.

Beşiktaş, Mario Mandzukic’in elden kaçmasının ardından forvet transferinde rotasını değiştirdi.

Yönetim, bu doğrultuda Everton’la sözleşmesi sona eren ve boşta bulunan Oumar Niasse ve Kasımpaşa’yla kontratını fesh etmeye çalışan Fode Koita’yı listesinde tutuyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda bir forvet transferi yapmayı planlayan Kara Kartal’ın, Galatasaray’ın da transfer hedefleri arasında yer alan Alexander Sörloth için nabız yokladığı belirtildi.

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Alexander Sörloth sürprizi Beşiktaştan çok konuşulacak hamle...

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Sezon başında katıldığı RB Leipzig’de beklenen performansı ortaya koyamayan Norveçli golcü için Alman ekibine sezon sonuna kadar kiralama önerisinde bulunacağı kaydedildi.

Sörloth, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol ve 10 asistle oynamıştı. (Fanatik)

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