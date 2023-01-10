Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifa kararı aldığı iddiası! Alanyaspor maçı sonrası sinyal vermişti...

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Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayarak Karadeniz ekininin uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor'da kuşkusuz en önemli figür Teknik Direktör Abdullah Avcı oldu.

Geçen sezonun 35. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta şampiyonluğunu ilan eden bordo mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, 38 yıllık özleme son verdi.

Gözden Kaçmasın Trabzonspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor Haberi görüntüle

ZİRVENİN UZAĞINDA KALDI

Trabzonspor'a 7. şampiyonluğunu kazandırma başarısı gösteren Abdullah Avcı, ligde 2022-23 sezonunda ise istediği sıralamada yer alamadı.

Süper Lig'de geçen sezonun çok gerisinde kalan Fırtına, geride kalan 17 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Ligde topladığı 29 puanla 6. sırada yer alan ve lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın performansı eleştirilmeye başlandı.

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Ligde oynanan son 2 deplasmanda toplam 9 gol yiyen bordo mavililerde son Alanyaspor maçında alınan 5-0 yenilgi sonrası Abdullah Avcı istifa sinyali vermişti.

SİNYAL VERMİŞTİ

Alınan 5-0'lık yenilginin çok sağlıklı bir durum olmadığının altını çizen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyunun başında baskıyı planlı bir şekilde yapabilmekti. İlk 13 dakikada baskıyı düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapıp bir takımın deplasmanda ilk 13 dakikada girebileceği 3 net pozisyona girdik, maç 0-0 iken. Sonrasında İlk gelen toptan yediğimiz gol. Geçen yıl burada benzer oyunla 30 dakikada 4 gol atmıştık. Bugünde bu plan doğru işledi ama büyük takım bu tür girdiğin pozisyonlarla oyunu lehine çevirirsin. Mağlup duruma düşebiliriz, 2’nci gelen top tekrar gol oldu. 6 isabetli şutun 5’i gol oldu. Biz oyunda her gol yediğimizde kırıldık ve kırılmaya devam ettik. Oyundan koptuk. Bu çok sağlıklı durum değil. Buna benzer durumları yaşamaya başladık. Özellikle Trabzonspor buna tepki verecek. Tekrar oyuna girecek oyunu çevirmek için sahada elinden geleni yapacak. Her seferinde kırılmalar yaşadık ve bu oyunun değerlendirmesi. Rakibi tebrik ediyoruz" dedi.

İSTİFA KARARI

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Fanatik'te yer alan habere göre, 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen bordo mavililerde tecrübeli teknik adam istifa kararı aldı.

Süper Lig’in ilk yarısında istediği ivmeyi yakalayamayan Trabzonspor’da, deplasmanda üst üste alınan farklı mağlubiyetler kriz boyutuna ulaştı. Ligin 18. haftasında 5-0’lık Corendon Alanyaspor hezimeti sonrası teknik direktör Abdullah Avcı’nın sözleri ‘istifa sinyali’ olarak yorumlanırken tecrübeli futbol adamı kararını verdi.

Bugün son kez idmana çıkan Avcı, başkan Ahmet Ağaoğlu'na istifasını sunacak ve görevden ayrılacak.

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AVCI'NIN HOCALIK KARİYERİ

Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, 2006-2007 sezonunda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkardı.

58 yaşındaki teknik adam, geçen sezon Süper Lig'in 8. haftasındaki Alanyaspor müsabakasının ardından göreve geldiği Trabzonspor'da, 1 Süper Kupa sevinci yaşarken Süper Lig şampiyonluğu ile başarısını taçlandırdı.

İLK KUPA SEVİNCİ GENÇ MİLLİLERLE

2004-05 sezonunda Galatasaray PAF Takımı'nı 1 yıl çalıştıran Avcı, aynı dönemde 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın hocalığını yaparken İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'yı 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi.

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'U SÜPER LİG'E TAŞIDI

Abdullah Avcı, Haziran 2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görevine başladı ve İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da yaklaşık 6 yıl görev alan Avcı, Kasım 2011'de A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi. 2011 yılından 2013 yılına kadar A Milli Takım'da görev alan Avcı, 18 maçta takımın başında sahaya çıktı.

3 KEZ ŞAMPİYONLUĞUN KIYISINDAN DÖNDÜ

A Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra Haziran 2014'te bir kez daha Medipol Başakşehir'in yolunu tutan tecrübeli teknik adam, lige döndüğü ilk 2 yılda takımını 4. yaptı ve Avrupa kupalarını götürdü.

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Avcı'nın Başakşehir'i, 2016-17 sezonunda ise 15 hafta zirvede kaldığı ligde kulübün puan rekorlarını kırarak ikinci sırada tamamladı.

2017-18 sezonunda ligi Fenerbahçe ile aynı puanda 3. olarak bitiren Avcı'nın Başakşehir'i, 2018-19 sezonunda ise Galatasaray'ın 2 puan gerisinde şampiyonluğu kaçırmıştı.

Turuncu lacivertlilerle 3 kez şampiyonluğa çok yaklaşan tecrübeli çalıştırıcı, İstanbul ekibine tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandıran teknik adam oldu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ KISA SÜRDÜ

2019-20 sezonunda Beşiktaş'ın başına getirilen Abdullah Avcı, toplamda 210 günlük kariyerinde 27 maça çıktı.

Bu maçlarda 11 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 3 yenilgi yaşayan Abdullah Avcı, 1.33'lük puan ortalaması yakaladı.

38 YILLIK HASRETE SON VERDİ

2020-21 sezonunda 10 Kasım 2021 yılında Trabzonspor'a imza atan Abdullah Avcı, toplamda 76. maçında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bordo mavililerin başında bu sezon liderliği uzun süre kimseye kaptırmayan Abdullah Avcı, toplamda 535. gününde Trabzonspor'un 38 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek büyük bir başarıya imza attı.

KARİYERİNDE BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Alanyaspor maçına kadar Trabzonspor'un başında tüm kulvarlarda 75 maça çıkan deneyimli teknik adam, bu karşılaşmalarda 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Başarılı bir grafik ortaya koyarak Trabzonspor ile 2021-22 sezonunu 35. haftada şampiyon tamamlamayı garantileyen Avcı, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşarken bordo mavililerle de ikinci kupasını kazandı.