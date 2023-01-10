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Trabzonspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor

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#Trabzonspor#Süper Lig#Alanyaspor
Trabzonsporun deplasmanda yüzü gülmüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

Trabzonspor üst üste 4. deplasman maçından da 3 puan çıkaramadı. Beşiktaş ve Ankaragücü ile berabere kalan Fırtına, Karagümrük’ün ardından ikinci yenilgisini dün Alanya’da aldı ve deplasmanda galibiyet özlemi 100 güne çıktı.

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Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor 2022-23 sezonuna istediği gibi başlayamazken deplasman kabusunu dindirmek için geldiği Alanya’da da umduğunu bulamadı. Ligde en son 1 Ekim’de Kayserispor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo mavililer sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Bu seride Beşiktaş ve Ankaragücü ile berabere kalan Fırtına, Karagümrük’ün ardından ikinci yenilgisini dün Alanya’da aldı ve deplasmanda galibiyeti özlemi 100 güne çıktı.

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4 YENiLGi DE DEPLASMANDA

Şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda n sadece 3 kez mağlup olan Karadeniz ekibi bu sezon ise şimdiden 4 yenilgi aldı. Bu yenilgilerinin tamamının deplasmanda olması da dikkat çekti. Bu sezon ayrıca rakiplere 25 gol izni veren Trabzonspor iç sahada sadece 4 kez topu ağlarında görürken 21 golü deplasmanda yedi.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Alanyaspor

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