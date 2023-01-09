Canlı anlatım: Alanyaspor - Trabzonspor maçı

Haberin Devamı

Süper Lig'in 18. hafta kapanışında Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor...

Alanyaspor 0-0 Trabzonspor

(Sayfa sürekli güncellenmektedir)

Alanyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını 4-0 kazanan Trabzonspor, bu rekabetteki en farklı galibiyeti aldı. Bordo-mavililer, Alanya ekibini ilk kez üst üste iki karşılaşmada mağlup etmeyi hedefliyor. Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son kulüp rekorunu kırdığı Mart 2020-Ocak 2021 arasındaki 12 karşılaşmalık dönemde yaşadı. Süper Lig deplasmanlarındaki son üç maçını kazanamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde sadece 2020/21'in son altı haftasında üst üste altı beraberlik aldığı dönemde daha uzun bir galibiyet hasreti yaşadı.

Haberin Devamı

Sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımları ağırladığı son üç Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, lig tarihinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra bu şekilde dört karşılaşmalık seri yakalayan üçüncü takım olmayı hedefliyor. Bu sezon Süper Lig'de evinde yediği gol sayısı ile deplasmanda yediği gol sayısı arasında Trabzonspor'dan daha büyük fark olan tek takım Alanyaspor.

2022/23'te bir Süper Lig maçında yapılan en yüksek iki isabetli pas sayısına ulaşan takım olan Trabzonspor, bunu ligdeki son iki karşılaşmada başardı. Öte yandan Alanyaspor, bu sezon ligde topa %60'ın üstünde sahip olan tek takım konumunda.

Bu sezon Alanyaspor'un ligdeki en golcü ismi olan Koka, son üç karşılaşmasında da ağları havalandırdı ve Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Mısırlı oyuncunun Türkiye kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında Trabzonspor'dan daha fazla karşılaştığı tek rakibi Giresunspor.

Süper Lig'deki son dört maçında da gol katkısında bulunan ve Avrupa kariyerinin en uzun serisini yaşayan Maxi Gomez, Wout Weghorst'un ardından bu sezon ligde beş karşılaşmalık seri yakalayan ikinci oyuncu olmayı hedefliyor. Trabzonspor formasıyla bunu başaran son isim ise Anthony Nwakaeme'ydi. Yabancı meslektaşlarına konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kazanamayan Abdullah Avcı, en üst lig kariyerinde daha uzun bir galibiyet hasretini sadece ilk dokuz karşılaşmasında yaşadı.

Haberin Devamı

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Ferhat, Efkan, Fatih, Pereira, Balkovec, A. Hassan, Lusamba

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Naci, Trezeguet, Umut

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.