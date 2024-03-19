Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ihmaller zinciri! Korner direği söküldü, taraftar sahaya girdi, bıçak çekildi, tekmeler, yumruklar havada uçuştu

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Önce hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı, Rizespor ile başkentte oynanan maçta Ankaragücü Başkanı tarafından yumruklandı.

Ardından İstanbulspor sahadan çekildi. Bir çırpıda aklımıza gelen ve başka bir ligde kolay kolay yaşanmayacak olaylardı bunlar.

Ama Pazar akşamı Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonraki görüntüler geceye de lige de damgasını vurdu.

Korner direği söküldü, taraftar sahaya girdi, bıçak çekildi, tekmeler, yumruklar havada uçuştu.

Bu olaylara statta yaşanan ihmaller zinciri neden oldu.

İşte o ihmaller zinciri:

ÖZEL GÜVENLİK DURDURMAYA ÇALIŞTI

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Maç sonunda sahaya giren saldırganları durdurmaya çalışan sadece özel güvenlik görevlileriydi. Böylesine önemli bir maçta ve saldırıda polis neden yoktu?

İsmail Kartal ‘Kafama, koluma ve vücuduma 4 demir parçası isabet etti’ dedi. Bunlar nasıl sahaya girdi?

Tüm uygar ülkelerde büfelerde su satışları sahaya atılmaması için ağzı olarak satılır.

TFF talimatı olmasına rağmen su satışları neden kapalı yapıldı? Daha da önemlisi su satışı ağzı plastik kapalı bardaklarla yapılır. Neden 33’lük su petleri ile satış yapıldı?

HANİ SUÇ İŞLEYENLER TESPİT EDİLECEKTİ

Maçın hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle maçı neden tatil etmedi?

Passolig uygulaması statlarda suç işleyenleri tek tek tespit edilecek diyerek hayata geçirildi. Bu uygulama hayata geçirilmediği gibi, saldırganlar illegal olarak başkasının kartıyla olarak stadyuma nasıl girdi?

Saha içinde polis kamerası sürekli olarak taraftarların görüntüsünü alıyor. Maskeli saldırgan bu kameralara yansımadı mı?

Trabzon emniyeti risk derecesi son derece yüksek bu maç için gerekli önlemleri aldı mı?