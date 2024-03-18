Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası ne olur? Talimat ne diyor... '3 yıla kadar hapis!'

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un evinde Fenerbahçe'ye mağlup olduğu maçın yankıları sürerken gözler her iki takım için çıkması muhtemel cezalara çevrildi.

Trabzon'da oynanan mücadele ev sahibi takım taraftarlarının sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman durmuştu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi. Ancak son düdüğün ardından olaylar daha da büyüdü. Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekibin saha içerisinde kutlama yaptığı esnada Trabzonspor tribünlerinden sahaya atlayanlar oldu.

Çıkan arbedenin sonrasında futbolcular, teknik ekip, taraftarlar ve güvenlik görevlilerinin saha içinde yer aldığı kaos ortamı oluştu.

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Spor hukukçusu Anıl Dinçer, yaşanan olayları ve çıkabilecek muhtemel cezaları Spor Arena'ya değerlendirdi.

"AĞIR CEZALAR..."

"PFDK muhtemelen tüm maç görüntülerini izleyecek ve maç önü, sırası ve sonrasında olanların raporunu çıkaracaktır. Futbolcuların tribünlere yönelik tahriki var mı buna da bakmak gerekecektir. Futbolculara yapılan ciddi ve açık bir saldırı var. Maç boyunca tribünlerden madde atılıyor. Bunlar haksız tahrik kapsamında değerlendirilecektir. Futbolcuların karşılık vermesinin bir kısmı meşru müdafaa olarak nitelendirilebilir. Ancak, kontrolsüz şekilde taraftarlara saldıran ve taraftar kovalayanlar hakkında Futbol Disiplin Talimatı m. 36 – sportmenliğe aykırı hareket (1-3 maç ceza) uygulanacaktır. Bunlara ayrıca Futbol Disiplin Talimatı m.45 – kavga da uygulanabilir. Bunun cezası ise daha ağırdır, 3-5 maç ceza. Benim tahminim 2-4 maç arası bir ceza verilmesi ve haksız tahrik ve takdiri indirim nedenleri uygulanarak cezaların yarı yarıya indirilmesi."

"İKİLİ İNCELEME YAPILMASI DOĞRU OLACAKTIR"

"Josef de Souza’ya saldırılıp kendini korumak için fiziki müdahalede bulunduğunda kendisine 1 maç ceza verilmişti. Bu örnek buraya uygulanabilir, ancak kendisini savunmak niyetinde olan futbolcular için. Kendisini savunduktan sonra hala saldıran ve fiziki müdahalede bulunan futbolculara daha ağır cezaların uygulanması gerekecektir. Bundan dolayı ikili bir inceleme yapılması doğru olacaktır; kendisini savunmak için fiziki müdahalede bulunanlar ve sonrasında kontrolden çıkıp fiziki müdahaleyi devam ettirenler."

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"MİNİMUM 4 MAÇ..."

"Trabzonspor tarafı için ciddi bir para cezası ve saha kapama cezası almasını öngörüyorum. Maç boyunca sürekli eylemler var. Minimum 4-5 maç saha kapama cezası normal olandır. Ancak, sanırım Ankaragücü Josef De Souza’ya saldırıldığı gün 1 maç saha kapama cezası aldı, başkanın yumruk atması olayında da 5 maç saha kapama cezası aldı. Cezalar arası ciddi bir tutarsızlık var. Yine de minimum 4 maç ceza doğru olandır."

"CİDDİ GÜVENLİK İHLALİ VAR"

"Ciddi bir güvenlik ihlali de bulunmakta. Sahaya girenlerin üzerinde kesici, delici alet gibi bir sürü materyal olduğu görüldü. Maçta birçok meşale maytap atıldı. Bunların sorumluluğu ev sahibi kulüp ve girişte güvenliği sağlayan özel güvenlikte. Bunlar da cezalarda hep ağırlaştırıcı nedenler.

Saha olayı, çirkin tezahürat gibi bir sürü eylem bir arada."

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"ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASI..."

"Seyircilerin sahaya girip futbolculara saldırması ve darbetmesi adli bir vaka. Bence bu kişilerin ömür boyu seyirden men edilmesi gerekli, ciddi para cezası da alacaklardır. Ama ana kısım adli ceza. Saldırı var, yaralamaya teşebbüs var, birçok suç unsuru bir arada. Savcılık gerekeni yapacaktır. Bu saldırının toplu ve organize olması ise suçları ağırlaştıracaktır. Türk Ceza Kanunu açık; Kasten yaralama TCK madde 86/1 de '' (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

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"EGEMEN KORKMAZ'IN CEZASI..."

"Futbol Disiplin Talimatı’nda yazılı bulunan kavga, saldırı, sportmenliğe aykırı hareket bu başlıkların hepsi ilgili eylemde bir arada. Ciddi bir ceza öngörüyorum. Kavgadan ve saldırıdan minimum 3-5 maç ceza alması gerekli. Olayları yatıştırması gerekirken Fenerbahçe futbolcusuna arkadan saldırdığı görülüyor."