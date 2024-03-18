Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Gerekiyorsa alt lige düşeceğiz, 1 sene oynar, çıkarız

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Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken mücadelenin ardından taraftarların sahaya girmesiyle yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk kez konuştu.

Ali Koç'un açıklamalar şu şekilde:

"BU SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMELİYİZ"

"Bu iki kulübü kafa kafaya getirmeye, şiddet ve nefret tohumu ekmeye emek verenler var. 1995-1996'da Fenerbahçe, Trabzonspor'u orada 2-1 yendi ve tansiyon yükseldi. Ancak hiçbir zaman bu kadar nefret ve kin tohumları ekilmemiştir. Kardeşi kardeşe kırdıran 3 Temmuz'un sebebi olan terör örgütü, bu iki kulüp arasındaki gerilimi başka bir evreye taşımıştır. Kurşunlanma da bu örgütün eseridir. Camiaların akıllı insanları sabırlı ve akil düşünmelidir. Bu sorunların üstesinden gelmeliyiz. Bu sorunlar ülkeye zarar veriyor."

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"BU OLAYLARIN YAŞANMASI AKIL TUTULMASI"

"Trabzonspor ve Trabzon ülke futbolunun en önemli dinamiklerinden biri. Maçtan sonra Ertuğrul Bey'in dair hakeme serzenişleri oldu. Onlar dün bizi çok iyi ağırladı. Yönetimsel sorun yok. Belki de çoğu noktada aynı noktadayız. Sahada iki takım oyuncuları iyi niyetliyken bunların yaşanması akıl tutulması."

"YAŞANANLARI FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA BAĞLAYACAKLARMIŞ"

"Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Ancak üzülerek öğrendim, çalışmalar varmış. Yaşananları Fenerbahçeli futbolculara bağlayacaklarmış. İnşallah bu yanlışa girmezler. Bu yaşananlardan onlar da üzgün. Trabzonspor'a da olağanüstü baskı var, onlar bu işi nasıl ele alacak? Göreceğiz."

"DÜN GECENİN MAĞDURU FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'DÜR"

"Yaşananlar olmasaydı, 2-0'dan 2-2'ye o maçı getirmek kolay olmazdı. Ancak bunları konuşmayalım. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Futbolcular, kendilerini linçten korudular. Aileleri endişe yaşadı. Bir avuç güvenlik görevlimiz mağdur. Trabzon'da turuncu yelek giyen güvenlik güçlerine de teşekkür ederim. Büyük çaba sarf ettiler. En büyük mağdur Fenerbahçe taraftarıdır. Endişelenen, güvenliğimizden bilgisi olmayıp endişe eden taraftarlarımızdır."

"GÖRDÜĞÜMÜZ MUAMELEME KABUL EDİLEMEZ"

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"Artık bu iş çığırından çıktı. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muameleme kabul edilemez. Sporda yaşadıklarımız herkesin malumu. Bu örgüte duvar olan Fenerbahçe. TFF de bizim aksiyonlarımıza manevra yapıyor. Sadece bir futbolcu linç edilseydi ne yapacaktık? Kafamızı duvarlara vuracaktık. Bu son olsun diyoruz ama hiçbir zaman son olmuyor. Şiddeti normalleştiren bir ülke olmaya başladık! Televizyonlara balkıyorum, spor yazarlarını okuyorum... Yazıklar olsun! İsmail Hoca buz tutmasaymış..."

"MAÇIN DEVAM ETMESİ OLACAK İŞ DEĞİL"

Hakemin dün hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında da çok geç kalması tribünleri cesaretlendirmeye başladı. Futbol nabzını biraz bilen insan işin nereye gideceğini bilir. Maçın devam etmesi olacak iş değil! Halil Umut Meler, UEFA'da böyle bir maçı devam ettirse, lisansı iptal olur. Denizli'deki maç da iptal edilmeliydi. Su savaşları dediğimiz maçta 19 polis yaralandı, o maç da iptal edilmeliydi. Dün akşam da iptal edilmeliydi. Belki yaşadığı travmadan dolayı psikolojisi yeterli değildi diyenler var ama şunu söyleyeyim, ülkemizin içinde bulunduğu durumda hiçbir hakem o maçı iptal edilemezdi. TFF'nin bu maç devam edemez demesi gerekirdi."

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"KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİM"

"2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidiyoruz. İnşallah yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Kendi bağımızı kendimiz kesmemiz lazım çünkü bu olaylar böyle devam edecek. Biraz önce Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa ettim."

"GEREKİRSE BİR ALT LİGE DÜŞERİZ"

"Biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Federasyonun maçın devam etmemesi lazım demesi gerekiyordu. Rakibimizin siyasi ve bürokrasi gücünü biliyorsunuz, çekinmiş olabilirler. Bu maçın iptal edilmemesi olayın en büyük sorumlularıdır."

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"BU KARARI ALIRSAK BIRAKMIYORUM"

"Biz genel kurulda Fenerbahçe’nin nereye gideceğine karar vereceğiz. Bu iş böyle gitmeyecek. “3 ay sonra gidiyorsun.” diyen olabilir. Bu kararı alırsak bırakmıyorum. Ligden çekilirsek alt ligde şampiyon yapana kadar takımın başında olurum, şampiyon olunca bırakırım."

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

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Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.