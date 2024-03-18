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Fenerbahçe'den Süper Lig'den çekilme açıklaması

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Ali Koç
Fenerbahçeden Süper Ligden çekilme açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 18:31

Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü düzenlenecek Genel Kurul Toplantısı'nda "Futbol A Takımı'nın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların" değerlendirileceğini açıkladı.

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Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü takımın Süper Lig’den çekilmesi dahil konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına;

toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem​:

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1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- İstiklal Marşı,
5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,
6- Kapanış.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Ali Koç

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