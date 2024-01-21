Topa sahip olan Galatasaray mı, topu rakibine veren Trabzonspor mu? Abdullah Avcı ve Okan Buruk'un kadroları netleşti

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında bugün Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Papara Park’ta Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Konuk ekip bu maçı kazanarak Fenerbahçe ile giriştiği amansız şampiyonluk mücadelesinde bir zorlu virajı daha kayıpsız geçmek; Fırtına ise Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sürdürmek ve üçüncü sıradaki yerini korumak için sahaya çıkacak...

COŞKULU BİR HÜCUM FUTBOLU

Bugünkü karşılaşma iki ayrı mantalitedeki teknik adamın karşılaşmasına sahne olacak. Coşkulu bir hücum futbolu oynatan Okan Buruk’un Galatasaray’ı, daha temkinli bir oyun tercih eden ve zaman zaman keyif vermemekle eleştiren Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’una karşı mücadele verecek. Nitekim rakamlara bakıldığında G.Saray’ın birçok hücum istatistiğinde rakibinden önde olduğu görülmekte. Aslan ayrıca topa da daha çok sahip.

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ASLAN DAHA ÇOK PAS YAPIYOR

Galatasaray, ligde ortalama yüzde 61.5 oranında topla oynarken, zaman zaman topu rakibine vermeyi tercih eden Trabzon’da bu rakam yüzde 49.6. Hal böyle olunca sarı kırmızılı ekip rakibine oranla daha yoğun bir pas trafiğine (405-330) sahip, ayrıca daha çok şut çekip (19.7-12.2) daha çok pozisyona (3.3-1.7) giren taraf... Trabzon ise savunmadaki disiplini ile dikkat çekiyor. Bordo mavili takım oynadığı son 8 resmi maçta (6 lig, 2 kupa) mağlup olmadı.

EV SAHiBiNDE 7 EKSiK

Trabzonspor’da, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları süren Orsic ile Denswil bugün forma giyemeyecek. Hafta içi kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok da Galatasaray maçında oynamayacak.

iCARDi BUGÜN DÖNEBiLiR

G.Saray’da, Afrika Kupası’nda bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira bugün sahada olamayacak. Yüzüne aldığı darbe nedeniyle son dört resmi karşılaşmayı kaçıran Mauro İcardi’nin ise Okan Buruk’un görev vermesi durumunda maskeyle oynaması bekleniyor.

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