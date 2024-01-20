Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Mauro Icardi açıklaması

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Icardi'nin Trabzonspor karşısında oynama ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi.

Metin Öztürk, Arjantinli golcü Mauro Icardi'yle ilgili, "Onu Yener Hoca'ya sorun. Keyfi yerinde, inşallah oynar. Yener Hoca herhalde yarın (pazar) bakacak ve karar verecek. Şu anda yüzde 50-50" diye konuştu.

KAMP KADROSUNDA YER ALIYOR

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mauro Icardi, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmış ve Trabzonspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmişti.

Öte yandan Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Sacha Boey."