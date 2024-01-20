Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor! Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Abdülkadir Ömür, Hull City yolcusu...

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Trendyol Süper Lig'de 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşanmış ve Abdülkadir Ömür ile Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı. İki futbolcu için detay belirtilmezken, disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı duyurulmuştu.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Son dönemde bordo - mavili taraftarların tepkisine maruz kalan Abdülkadir Ömür'ün ise geleceği merak ediliyordu. 24 yaşındaki futbolcu için dikkat çeken bir transfer haberi gündeme geldi.

ACUN ILICALI'NIN HEDEFİNDE

Ertan Süzgün'ün haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bordo - mavili kulüple görüşmelere başlayan İngiliz temsilcisinin, şartların oluşması halinde milli futbolcuya Hull City formasını giydireceği kaydedildi.

TRABZONSPOR'DA 4 KUPA KAZANDI

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ömür, 25 Nisan 2016 tarihinde A Takım kadrosuna dahil edilmişti. 8 yıldır profesyonel seviyede Trabzonspor formasını terleten deneyimli futbolcu; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, 25 gol - 36 asistlik bir performans sergiledi. Ömür, bu sezon ise 17 maçta 6 asist yaptı ve 1143 dakika süre aldı. Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, 25 gol - 36 asistlik bir performans sergiledi. Ömür, bu sezon ise 17 maçta 6 asist yaptı ve 1143 dakika süre aldı. Abdülkadir Ömür, milli formayla ise 12 maçta forma giydi.