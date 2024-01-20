×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor! Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Abdülkadir Ömür, Hull City yolcusu...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#TRABZONSPOR#Abdülkadir Ömür
Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor Trabzonsporun kadro dışı bıraktığı Abdülkadir Ömür, Hull City yolcusu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 13:22

Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Bordo - mavililer ayrıca iki oyuncuyla ilgili disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığını belirtmişti. Son dönemlerde taraftarların protestosuna maruz kalan Abdülkadir Ömür ile ilgili ise sıcak bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ömür için devreye girdi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşanmış ve Abdülkadir Ömür ile Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı. İki futbolcu için detay belirtilmezken, disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı duyurulmuştu.

Gözden KaçmasınLucas Torreira, Galatasaray taraftarını şaşkına çevirdi Oynamak istediği kulübü açıkladı: Benim için bir rüyaLucas Torreira, Galatasaray taraftarını şaşkına çevirdi! Oynamak istediği kulübü açıkladı: 'Benim için bir rüya'Haberi görüntüle

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor Trabzonsporun kadro dışı bıraktığı Abdülkadir Ömür, Hull City yolcusu...

Haberin Devamı

Son dönemde bordo - mavili taraftarların tepkisine maruz kalan Abdülkadir Ömür'ün ise geleceği merak ediliyordu. 24 yaşındaki futbolcu için dikkat çeken bir transfer haberi gündeme geldi.

ACUN ILICALI'NIN HEDEFİNDE

Ertan Süzgün'ün haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor Trabzonsporun kadro dışı bıraktığı Abdülkadir Ömür, Hull City yolcusu...

Bordo - mavili kulüple görüşmelere başlayan İngiliz temsilcisinin, şartların oluşması halinde milli futbolcuya Hull City formasını giydireceği kaydedildi.

TRABZONSPOR'DA 4 KUPA KAZANDI

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ömür, 25 Nisan 2016 tarihinde A Takım kadrosuna dahil edilmişti. 8 yıldır profesyonel seviyede Trabzonspor formasını terleten deneyimli futbolcu; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatıyor Trabzonsporun kadro dışı bıraktığı Abdülkadir Ömür, Hull City yolcusu...

PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, 25 gol - 36 asistlik bir performans sergiledi. Ömür, bu sezon ise 17 maçta 6 asist yaptı ve 1143 dakika süre aldı. Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, 25 gol - 36 asistlik bir performans sergiledi. Ömür, bu sezon ise 17 maçta 6 asist yaptı ve 1143 dakika süre aldı. Abdülkadir Ömür, milli formayla ise 12 maçta forma giydi.

Gözden KaçmasınInter, İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı Hakan Çalhanoğlu boş geçmedi...Inter, İtalya Süper Kupası’nda finale çıktı! Hakan Çalhanoğlu boş geçmedi...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#TRABZONSPOR#Abdülkadir Ömür

BAKMADAN GEÇME!