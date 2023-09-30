Tolunay Kafkas: O hakemin performansına dikkat etsinler

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalar yaptı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin üstünde takımlar olduğunu belirten Tolunay Kafkas, "Oyuncularım ilk devre çok pas hatası yaptı. Hızlı geçişleri daha iyi yapmalıydık. İkinci yarı format ve oyuncu değişikliği ile golü bulduk. Oyun bizim lehimize dönecekken, geçişleri daha az yaptık. Galatasaray çok güçlü takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Fenerbahçe ve Galatasaray bu ligin üstünde. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim. Şimdi kendimize daha yakın rakiplerle oynayacağız." dedi.

"İLK YEDİĞİMİZ GOLDEN ÖNCE DE BİR ŞEY OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Geçen hafta oynanan MKE Ankargücü-Konyaspor maçının hakemi Erkan Özdamar ile ilgili konuşan Kafkas, "İlk yediğimiz golden önce de bir şey olduğunu söylüyorlar. Ben hakemlerle ilgili yorum yapmıyorum. Geçen hafta Erkan Özdamar ile ilgili yorum yaptım. Yine söylüyorum. O hakemin performansına dikkat etsinler" dedi.

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"FİKSTÜR LEHİMİZE DÖNDÜ"



Sezona zor bir fikstürle başladıklarını aktaran Kafkas, "Ben işimi yapıyorum, dimdik duruyorum. Kendini baskı altında hisseden insanlar evine ekmek götüremeyenler. Başkanın takdiri. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Başkan üstüne düşeni yaptı. Takımların oturması süre alıyor. 7'nci maç, 5'inci deplasmanda oynadık. Bunların içinde Galatasaray, Fenerbahçe var. Daha iyi olabilirdi. 7 maçta 6 puan aldık. Fikstür lehimize döndü. Kazanabileceğimiz maçlar var. Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor. Ankaragücü'nü layık olduğu yere getirebiliriz inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.