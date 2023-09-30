Galatasaray-Ankaragücü maçına Bahadır Güngördü damgası! Duvar oldu, Icardi tebrik etti

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Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Bahadır Güngördü'nün performansı çok konuşuldu.

BURUK'UN 11 TERCİHİ

Karşılaşmada kaleyi Muslera'ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Sanchez, Kaan Ayhan ve Angelino'dan oluşturdu. Orta sahada Torreira - Kerem Demirbay ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Tete, ortasında Kerem Aktürkoğlu, sol kanatta ise Wilfried Zaha'ya görev verdi. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Arjantinli golcü Mauro Icardi oldu.

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına şu ilk 11 ile çıktı:"Muslera - Boey, Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay - Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi"

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına 2 eksikle çıktı. Başakşehir maçında sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, sakatlığı sebebiyle MKE Ankaragücü karşılaşmasının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızıların Faslı oyuncusu Hakim Ziyech ise alt adelesindeki ağrı sebebiyle kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.

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2 GOLLE KAZANDI AMA

Karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray, Ankaragücü'nün file bekçisi geçme konusunda oldukça zorlandı.

EN FAZLA ŞUT ÇEKTİĞİ MAÇ

Galatasaray, Opta'nın detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana en fazla şut çektiği Süper Lig maçını Ankaragücü karşısında oynadı. Sarı-kırmızılılar 36 kez kaleyi yokladı.

TAM 12 KURTARIŞ

Sarı-kırmızılılar Zaha ve Hayrullah'ın kendi kalesine attığı gollerle kazanırken Bahadır Güngördü'nün performansı çok konuşuldu. 27 yaşındaki kaleci, 12 kurtarışa imza attı. Bunların 6'sını ilk yarıda yapmıştı.

Böylece Süper Lig kariyerinde en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı.

ICARDI TEBRİK ETTİ

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İkinci yarıda Icardi'nin kafa vuruşunu çıkaran Bahadır, rakipten de tebrik aldı. Arjantinli golcü, kurtarış sonrası başarılı file bekçisini yanına giderek tebrik etti.