Galatasaray - MKE Ankaragücü maçında VAR kontrolü sonrası gol kararı! İlk golde faul itirazı...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 7. hafasında Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nükonuk ettiği maçta sarı kırmızılı takımın bulduğu ikinci gol, VAR incelemesinin ardından verildi.

Galatasaray'da Sacha Boey, sağdan içeri iyi bir top çevirdi. Kale önünde Hayrullah Bilazer topu uzaklaştırdı. Galatasaraylı futbolcular topun çizgiyi geçtiği itirazında bulundu.

Hakem Volkan Bayaraslan, bir süre VAR'daki Erkan Engin'i dinledikten sonra orta noktayı gösterdi.. Galatasaraylı futbolcular VAR kararıyla gelen gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

İLK GOLDE FAUL İTİRAZI

Galatasaray'ın Wilfried Zaha ile bulduğu ilk gol sonrası Ankaragücü oyuncusu Mert Çetin faul itirazında bulundu.

Gol öncesi Mert Çetin taç atışına neden olurken Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine faul yapıldığını söyledi.

Haberin Devamı

Kerem Aktürkoğlu'nun kendisini ittiğini belirten Mert Çetin, hakem Volkan Bayaraslan'a bir süre itirazda bulunsa da karar değişmedi ve sarı kırmızılılar skoru eşitledi.

Mert Çetin itirazları sonrası sarı kartla cezalandırıldı.