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Galatasaray - MKE Ankaragücü maçında VAR kontrolü sonrası gol kararı! İlk golde faul itirazı...

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#Galatasaray#Ankaragücü#Süper Lig
Galatasaray - MKE Ankaragücü maçında VAR kontrolü sonrası gol kararı İlk golde faul itirazı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 20:55

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken sarı kırmızılıların ikinci golü, VAR kontrolünün ardından geçerlilik kazandı.

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Trendyol Süper Lig'in 7. hafasında Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nükonuk ettiği maçta sarı kırmızılı takımın bulduğu ikinci gol, VAR incelemesinin ardından verildi.

Galatasaray'da Sacha Boey, sağdan içeri iyi bir top çevirdi. Kale önünde Hayrullah Bilazer topu uzaklaştırdı. Galatasaraylı futbolcular topun çizgiyi geçtiği itirazında bulundu.

Hakem Volkan Bayaraslan, bir süre VAR'daki Erkan Engin'i dinledikten sonra orta noktayı gösterdi.. Galatasaraylı futbolcular VAR kararıyla gelen gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

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İLK GOLDE FAUL İTİRAZI 

Galatasaray'ın Wilfried Zaha ile bulduğu ilk gol sonrası Ankaragücü oyuncusu Mert Çetin faul itirazında bulundu.

Gol öncesi Mert Çetin taç atışına neden olurken Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine faul yapıldığını söyledi. 

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Kerem Aktürkoğlu'nun kendisini ittiğini belirten Mert Çetin, hakem Volkan Bayaraslan'a bir süre itirazda bulunsa da karar değişmedi ve sarı kırmızılılar skoru eşitledi.

Mert Çetin itirazları sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

 

 

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#Galatasaray#Ankaragücü#Süper Lig

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