Galatasaraylı Wilfrief Zaha'nın golünde topun hızı şaşırttı

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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile oynarken sarı-kırmızılılarda beraberliği getiren golü Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha’dan geldi. Müsabakanın 56. dakikasında sol tarafta topu alan Zaha’nın rakiplerini geçerek ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

124 KM HIZLA VURDU

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın golünde top 15 metreden 124 kilometre hıza ulaştı.

Bu sezon ilk 11’de görev alan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Zaha 74. dakikada yerini Sergio Oliveira’ya bıraktı.