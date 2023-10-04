Tarihi Manchester United zaferi sonrası salvolar: Galatasaray'a yeterince saygı göstermedi | Erik ten Hag'a Altay Bayındır çağrısı

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Kopenhag ile berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçında deplasmanda Manchester United’a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, iki kez geriye düştüğü ve 78.dakikada Icardi ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçta Kırmızı Şeytanlar’ı Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi’nin golleriyle 3-2 mağlup ederek müthiş bir galibiyete imza attı. Temsilcimiz Galatasaray, bu galibiyetle puanını 4’e yükseltti ve lider Bayern Münih’in 2 puan gerisinden takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, gruptaki 3.maçında 24 Ekim’de RAMS Park’ta Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. İngiliz futbol muhabirleri, dün geceki müthiş mücadele başta olmak üzere sarı-kırmızılı ekibimizin performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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JACQUE TALBOT (FOOTBALL TRANSFERS):

“GALATASARAY, OYUN PLANINI MÜKEMMEL UYGULADI VE MANCHESTER UNİTED ÇÖKTÜ”

Galatasaray, oyun planını mükemmel bir şekilde uyguladı ve Manchester United çöktü. Galatasaray, geriye düştüklerinde panik yapmadı ve Manchester United’a sorun çıkarmaya devam etti. Wilfried Zaha merkeze geldiğinde tehlikeli görünüyordu ve genel olarak atakları Manchester United için çok fazlaydı. Sofyan Amrabat'ın ters bek olarak oynaması Galatasaray'ın oyunu genişletmesine ve oyunu çok daha fazla açmasına izin verdi. Sahanın birçok bölgesinde Manchester United’a fiziksel olarak zorluk çıkardılar. Türk tarafı için harika bir galibiyet. Bu galibiyet bizim için bir sürprizdi ama şok değildi. Manchester United maçları domine etmekte zorlanıyor. Yaz döneminde yeni oyuncuların takıma katılması, bu oyuncuların kaynaşacak zaman bulamadıkları anlamına geliyor. Bence Manchester United Galatasaray'a yeterince saygı göstermedi ve bu da onların düşüşüne neden oldu. Erik Ten Hag taktiklerini tamamen yanlış uyguladı. Lucas Torreira çok iyi görünüyordu ve Zaha da öyle. Galatasaray birçok durumda Manchester United'a üstünlük sağladı ve bu da onlara maçı kazandırdı. Sorun şu ki, Andre Onana çok pahalıya mal oldu ve Ten Hag'in onu seçmeyip Altay Bayındır'ı tercih etmesi neredeyse onu almakla hata yaptığını kabul etmesi anlamına gelecek. Onana'nın takım sistemine oturması zaman alacak ama onun iyi olacağını düşünüyorum. Onana için biraz zaman gerekecek ama o hala yetenekli bir kaleci. Bu arada en iyi taraftar atmosferlerinden bazıları Türkiye'de. Bence Avrupa'daki en iyi atmosferlerden birine sahip ülke. Premier Lig maçları artık çok sulandırılmış durumda.

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MARK CRİTCHLEY (THE ATHLETİC):

“GALATASARAY, MANCHESTER UNİTED’I KONTRA ATAKTA VURDU. ÖVGÜYÜ HAK EDİYORLAR”

Gerçekten eğlenceli bir maçtı. Galatasaray için harika ama Manchester United için berbat bir sonuç. Erik ten Hag'ın, Manchester United'ın sezona yaptığı kötü başlangıçtan sonra moral verecek bir performansa ihtiyacı vardı ancak takım son maçlarda gördüğümüzün aynısıydı. Galatasaray'ın, Manchester United'ı kontra atakta vurmak için bir oyun planı vardı ve bunu çok iyi uyguladılar. Galatasaray, performansı için çok fazla övgüyü hak ediyor. Manchester United'ın evinde oynarken her zaman kazanması beklenir. Maça Bayern Münih yenilgisini telafi edebileceklerinden emin olarak çıktılar. Ancak Manchester United'ın performansı pek de sürpriz sayılmazdı. Manchester United, yine kontrol duygusundan yoksundu. Karşılıklı ataklarla bir meydan savaşına girdiler. Bu olduğunda, rakipler şanslarını denerse savunmasız kalırsınız. Galatasaray bunu yaptı. Kerem Aktürkoğlu, Manchester United'ın savunma hatları arasında boşluk bularak iyi oynadı ve golünü çok iyi attı. Sacha Boey'in, özellikle de Marcus Rashford'un Bruno Fernandes'e pasını durdurmak için geriye doğru giderken, hem ileride hem de savunmada iyi iş çıkardığını düşünüyorum. André Onana, kolay bir başlangıç yapmadı ancak M.United için büyük bir yatırım. M.United, Onana ile uzun yıllar kaleyi koruması için sözleşme imzaladı. Umarım Altay Bayındır yakında şans bulur - belki yerel kupa maçlarından birinde - ancak Ten Hag'ın daha önce onunla çalışmış ve David de Gea'nın yerine ilk tercihi yapmış olan Onana'ya karşı çok sabırlı olmasını bekliyorum. Türk futbolunun atmosferi İngiliz futbolunda çok iyi biliniyor ve pek çok M.United taraftarı 1993 yılında Galatasaray'la oynadıkları maçı hatırlıyor. Dün geceki kanıtlara dayanarak, İstanbul’daki ikinci maçta Manchester United oyuncularının böylesine yoğun bir atmosferde oynamanın baskısıyla başa çıkıp çıkamayacaklarını merak etmeye başlıyorum!

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KEİR RADNEDGE (WORLD SOCCER MAGAZİNE):

“MANCHESTER UNİTED, DÜNKÜ MAÇTA OYUN UZADIKÇA PANİĞE KAPILDI”

Manchester United, şu anda zor durumda. Sakatlık sorunları var ama aynı zamanda geçen sezonu çok iyi bitirdiklerinden beri geriye gitmiş görünüyorlar. Kulübün etrafındaki atmosfer kesinlikle değişti. Bu durum oyunculara da yansıyor. Dünkü maçta, oyun uzadıkça toplu bir paniğe kapılmış gibi görünüyorlardı. Şu anda Manchester United'ın herhangi bir sonucuna şaşırmak zor ama sahip oldukları oyuncuların kalitesiyle mantıksal olarak bakıldığında bu kötü bir yenilgiydi. Ten Hag, Ajax'ta birlikte çalıştıktan sonra Onana'ya çok güveniyor. Onana, alışmakta zorlanıyor ama düzenli olarak oynadıkça daha iyi olacaktır. Şu anda kaleci değiştirmek Ten Hag için kişisel olarak çok zor ve Altay Bayındır için de çok büyük bir baskı olacaktır. Ama belki de Altay bir sonraki Lig Kupası maçında şans bulmalı. Bu onun için adil olur. İstanbul’daki ikinci maçta Manchester United’ı sıcak bir atmosfer bekliyor. Herkes bunun farkında.

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