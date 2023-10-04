Galatasaray'ın tarihi gecesi sonrası gündem Kerem Aktürkoğlu! 'Yaptıklarım unutuluyor' sözlerinde haklı mı? Icardi'den sonra...

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek taraftarlarına tarihi bir gece yaşattı.

Galibiyeti getiren goller 23. dakikada Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

MAÇ ESNASINDA ÇOK ELEŞTİRİLDİ AMA...

Karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli oyuncu, 71. dakikada attığı gole kadar sosyal medyada sıkça eleştirildi.

İlk yarıda hücuma çıkışlardaki tercihleri ve attığı golden birkaç dakika önce Zaha'nın pasında kaçırdığı pozisyon sebebiyle oyundan çıkması gerektiği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

YİNE SAHNE ALDI

Özellikle son iki sezonun ilk dönemlerinde eleştirilere maruz kalan Kerem, Old Trafford'da da sahneye çıktı ve 71. dakikada skoru 2-2'ye getiren golü atarak geri dönüş ateşini yaktı.

Haberin Devamı

YABANCI GAZETECİLER ONU SORDU

Manchester United karşısında 71. dakikada fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu yabancı basın mensuplarının dikkatini çekti. Özellikle İngiliz gazeteciler, karşılaşmanın sona ermesinin ardından Türk meslektaşlarına milli futbolcuyu sorarak hakkında bilgi aldı.

MAÇ SONU DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Wilfried Zaha'nın 11'e monte olmasının ardından pozisyonu değişmek zorunda kalan Kerem, maç sonu konuyla ilgili "Aslında, ben kanat gibi de oynamıyordum kanat oynadığım zaman. Daha fazla içeride oynuyordum. Kanattan içeriye gitmek daha kolay şimdi sırtında bir rakiple oynuyorsun. Tabii ki zor, kolay değil. Oynadıkça daha da iyi performans göstereceğime inanıyorum" dedi.

'YAPTIKLARIM ÇABUK UNUTULUYOR'

Açıklamalarına devam eden Kerem Aktürkoğlu "Kendimi geliştirmek gibi bir hırsım var. Zaman zaman bazı şeyleri yapamıyorum. Yapamadığım zaman eleştiriler oluyor. Bunlar normal ama yaptığım şeyler çok çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor. Bunlar da tolerans gösterilirse bence daha farklı olacak her şey." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

KEREM AKTÜRKOĞLU HAKLI MI?

Kerem'in "Yaptığım şeyler çok çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor" sözleri gündem olurken milli oyuncu söylediklerinde haklı mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon da şu ana kadar 15 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

ICARDI'DEN SONRA GELİYOR

Tüm kulvarlarda 13 maçta 11 gol atan Icardi'den Galatasaray'ın en golcüsü olan Kerem, takımın da en çok asist yapan oyuncusu konumda.

LİGDE İKİNCİ SIRADA

Süper Lig'de ise Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı 5 gol pasıyla asist krallığında zirvede yer alırken Kerem Aktürkoğlu 4 asistle takibini sürdürüyor.

Haberin Devamı

15 MAÇIN 9'UNU BOŞ GEÇMEDİ

Milli oyuncu, ayrıca bu sezon 15 maçında 9'unda takımına gol ya da asist katkısı yaparken Litvanya'daki Zalgiris, İstanbul'daki Olimpija, Molde eşleşmesi, Kayserispor ve Ankaragücü maçlarını boş geçti.

TOPLAM 71 GOLE ETKİ

2020-2021 sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz şekilde Galatasaray'a transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla 134 maçta 34 gol, 37 asiste imza atarak toplam 71 gole etki etti.