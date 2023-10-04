Son Dakika: Galatasaray'ın Manchester United zaferi sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Yükselişimiz duruyor, Avusturya'dan güzel haber var...

Haberin Devamı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Premier Lig devi Manchester United'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı ve Old Trafford'da tarihi bir zafer elde etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Manchester United'ın golleri ise 17. ve 67. dakikalarda Rasmus Hojlund'dan geldi.

GRUPTA İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Galatasaray, ikinci sıraya yerleşti ve gruptan çıkma yarışından büyük bir avantaj yakaladı. Henüz puanla tanışamayan Manchester United ise son sırada yer aldı.

Sarı kırmızılı ekip, gruptaki bir sonraki maçında 24 Ekim'de İstanbul'da Bayern Münih'i ağırlayacak. Manchester United ise Kopenhag'la karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaray’ın Manchester United zaferi İngiliz medyasında manşetlere çıktı Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın Galatasaray'ın kasasına şimdiden 19 milyon Euro girdi Haberi görüntüle

ZAFERİN MİMARLARI

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini alan Galatasaray'da öne çıkan isimler Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Sacha Boey ve Mauro Icardi olurken birçok ilk yaşandı.

2001-02'DEN BU YANA İLK KEZ...

Galatasaray, 2001/02'den (2. grup aşaması) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grubunda çıktığı ilk iki maçta yenilgi almadı (1G 1B).

İki kez geri düştüğü karşılaşmada Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, Mart 2013'ten (3-2 vs Schalke) bu yana deplasmanda skor dezavantajı yaşadığı bir Şampiyonlar Ligi maçından ilk kez galip ayrıldı.

İLK TÜRK TEKNİK ADAM

Galatasaray, İngiliz ekibini Old Trafford'da ilk kez mağlup ederken Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik adam oldu.

Öte yandan Okan Buruk, Manchester United'ı ikinci kez mağlup etti. Başarılı teknik adam, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'de de Manchester United'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Haberin Devamı

EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞAN TÜRK OYUNCU

Avrupa kupaları tarihinde Türk takımları adına attığı gollerin tamamını deplasmanda kaydeden oyuncular arasında en yüksek sayıya ulaşan isim Kerem Aktürkoğlu (5/5).

Sarı kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Wilfried Zaha, Burak Yılmaz'dan (2014/15) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk iki grup maçında da gol katkısı sağlayan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

ICARDI ATIYOR, GALATASARAY ÖNE GEÇİYOR

Galatasaray'ın Manchester United karşısında galibiyet golünü kaydeden Icardi ise ilginç bir istatistiğe imza attı.

OPTA verilerine göre; Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş maçta dört gol atan Mauro Icardi'nin gollerinin tamamında sarı kırmızılıları karşılaşmada öne geçirdi.

Haberin Devamı

AVUSTURYA'DAN GÜZEL HABER

Türkiye'nin ülke puanı sıralaması açısından öneme sahip olan gecenin bir diğer maçında ise Salzburg ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Avusturya temsilcisi sahasında İspanyol rakibine 2-0 mağlup olarak büyük bir yara aldı.

Bu sonucun ardından Avusturya 30.400 puanda kalarak Türkiye'nin iki basamak gerisinde 11. sıradan kurtulamadı ve puan farkını kapatma ya da koruma şansından faydalanamadı.

RAKİPLERİMİZE GÖRE AVANTAJLIYIZ

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi takip eden İskoçya’nın 5 takımından 3’ü yola devam ediyor. Süper Lig'den ise sadece Adana Demirspor, Avrupa’ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya’nın da 5 ekibinden 2’si elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimize oranla avantajlı durumdayız. Zira kalan takımların topladığı puanlar, en baştaki katılımcı sayısına bölünüyor.

Haberin Devamı

FARKI AÇIYORUZ

Galatasaray'ın Manchester United karşısında elde ettiği tarihi zaferin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında 9. basamaktaki yerimizi sağlamlaştırdık.

Old Trafford'daki galibiyetin ardından ülke puanı olarak 0.5 puan daha hanemize yazdırdık ve 34.350 puana yükselerek rakiplerimizle farkı açmayı sürdürdük.

Öte yandan Galatasaray, 30.5 puanla kulüpler sıralamasında 52. sıraya yükseldi ve Başakşehir'i geçerek en yüksek puana sahip temsilcimiz oldu.

Ülke puanı 2023 son durum: Güncel ülke puanı sıralaması... Türkiye kaçıncı sırada?

1- İngiltere: 90.303

2- İspanya: 77.489

3- İtalya: 73.426

4- Almanya: 71.481

5- Hollanda: 55.900

6- Fransa: 54.164

7- Portekiz: 49.316

8- Belçika: 39.200

Haberin Devamı

9- TÜRKİYE: 34.350

10- İskoçya: 32.050

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.975

13- Sırbistan: 27.375

14- Danimarka: 27.200

15- Norveç: 26.875

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

9. OLMANIN TEK AVANTAJI

Eğer 9. sıradaki yerimiz korursak; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKACAK

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk olurken; Şenol Güneş komutasındaki Beşiktaş taraftarı önünde Lugano'yu ağırlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sınavlarını firesiz geçmek isteyen temsilcilerimiz ülke puanımızı yükseltmek için de sahada olacak.

ELEMELERDE TARİHE GEÇMİŞTİK

Bu sezon ülke puanında adeta destan yazdık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, elemeleri etabında toplam 24 maça çıkarken, 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldık. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA turnuvalarında en iyi eleme etabı performansına imza atarak tarihe geçti. UEFA sıralamasında 32 bin 850 puana ulaşarak 9. sıraya kadar tırmandık. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirmemiz halinde, 2024-25 sezonunda şampiyon olan takımımız Devler Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanacak.

Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.

Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.

Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.

Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

Elemelerdeki Puanlama Sistemi

Elemelerde takip edilen puanlama oldukça basit bir yapıya sahiptir:

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Elemeler, turnuvaya katılımın ilk aşamalarıdır ve bu aşamada alınan puanlar, gruplara katılım için oldukça önemlidir.

Gruplar ve Sonrasındaki Puanlama

Grup aşaması ve sonrasında ise puanlama şu şekildedir:

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan

Bu aşamada, takımların elde ettiği puanlar sonraki turlara katılım için belirleyici olacaktır. Ancak, penaltı atışlarıyla tur geçmenin herhangi bir puan etkisi yoktur. Bu nedenle, 120 dakika sonucu esas alınır.

Bonus Puanlama Sistemi

Aşağıda yer alan tabloda takım katsayıları için verilen bonus puanlar, ülke katsayısı için de geçerli hale gelmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, elenme puanları ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'ne katılım puanlarının bu bonus puanlarda dikkate alınmamış olmasıdır.

Katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar

Ülke takımlarının yukarıda belirtilen kriterlere göre aldığı tüm puanlar toplanır. Ardından bu puanlar, ilgili ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar.

Her yıl, bu puanlama sistemi takip edilerek, takımların ve ülkelerin UEFA turnuvalarındaki performansı değerlendirilir.