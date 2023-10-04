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Galatasaray yenilgisi sonrası Erik ten Hag isyanı! Yönetim kararını verdi

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#Şampiyonlar Ligi#Erik Ten Hag#Manchester United
Galatasaray yenilgisi sonrası Erik ten Hag isyanı Yönetim kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 18:33

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve Galatasaray mağlubiyetinin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Erik ten Hag tartışmaların odağında.

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Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne kabus gibi bir başlangıç yapan Manchester United'da Teknik Direktör Erik ten Hag, Galatasaray mağlubiyetinin ardından tartışma konusu oldu.

İKİ MAÇTA SIFIR ÇEKTİ

Şampiyonlar Ligi'ne 4-3'lük Bayern Münih yenilgisiyle başlayan Manchester United, ikinci maçta karşılaştığı Galatasaray'a da 3-2 mağlup oldu.

Devler Ligi'ndeki Galatasaray yenilgisinin ardından Manchester United'da tepki sesleri yükselirken Hollandalı menajerin geleceği merak konusu oldu.

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YÖNETİM KARARINI VERDİ

Guardian'da yer alan habere göre; tüm olumsuz sonuçlara rağmen Manchester United yönetimi, Erik ten Hag'ın arkasında olma kararı aldı.

Sezona kötü bir giriş yapsa da Erik ten Hag'ın uzun vadede doğru isim olduğuna inanıldığı vurgulandı.

16 FUTBOLCU SAKAT

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İngiliz ekibinde kötü gidişatının temel sebeplerinden birinin 16 futbolcunun sakat olmasının bulunduğu hatırlatıldı.

 

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#Şampiyonlar Ligi#Erik Ten Hag#Manchester United

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