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Suudi Arabistan, Messi'li Arjantin'i nasıl yendi? Herve Renard'dan tarihi geri dönüşü getiren devre arası konuşması...

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#Dünya Kupası#Arjantin - Suudi Arabistan#Messi
Suudi Arabistan, Messili Arjantini nasıl yendi Herve Renarddan tarihi geri dönüşü getiren devre arası konuşması...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 12:57

2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine, kupanın favorilerinden Arjantin'i geriden gelerek 2-1 yenen Suudi Arabistan imza attı. Peki Suudi Arabistan, Messi'li Arjantin'i nasıl yendi? Teknik direktör Herve Renard'ın devre arasında yaptığı konuşmayı anlatan orta saha Abdulellah Al-Malki, çimleri yiyecek kadar gaza geldiklerini söyledi. Fransız teknik adam Renard'ın kariyer hikayesi de oldukça ilgi çekici...

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine Suudi Arabistan imza attı. C Grubu açılış maçında kupanın favorilerinden gösterilen Messi'li Arjantin'i 1-0 geriye düşmesine rağmen mağlup eden Suudi Arabistan Milli Takımı, tarihi bir galibiyete imza attı.

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ARJANTİN'İN TARİHİ SERİSİ BİTTİ! 1930'DAN SONRA İLK KEZ...

2022 Dünya Kupası'na 36 maçlık yenilmeme serisiyle gelen ve İtalya'nın rekorunu kırması beklenen Arjantin'in tarihi serisi Suudi Arabistan maçıyla sona erdi. Tangocular 1930 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez ilk yarısını önde kapattığı bir Dünya Kupası maçında mağlup oldu. Öte yandan 1974 Dünya Kupası'ndan (2-3 vs Polonya) bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 2+ gol yedi.

Suudi Arabistan, Messili Arjantini nasıl yendi Herve Renarddan tarihi geri dönüşü getiren devre arası konuşması...


ÜLKEDE RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Arjantin karşısında alınan tarihi galibiyet sonrası Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman'ın da onayıyla bugünü(Çarşamba) resmi tatil ilan etti.

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HERVE RENARD'IN TAKIMI ARJANTİN'İ NASIL YIKTI?

Fransız teknik adam Herve Renard'ın takımı Suudi Arabistan, 36 maçlık yenilmezlik serisiyle favori olarak Katar'a gelen Arjantin'i nasıl yendi? 
Suudi Arabistan'ın Arjantin karşısındaki taktiği oldukça cesurdu. İngiltere karşısında 6-2 kaybeden İran gibi olabilirlerdi ancak çizgi savunmayı oldukça iyi yapıp hücuma da hızlı ve direkt çıkmaları Arjantin galibiyetinin anahtarı oldu. Renard'ın çok konuşulan ofsayt taktiğine Arjantin de iyi hazırlanmıştı ancak tuzağa düşen Arjantin oldu. Messsi maç sonu bu konuyla ilgili; "Çok iyi ofsayt taktikleri olduğunu biliyorduk. Bunlar üzerine çalıştık ama maç içerisinde acele ettik." dedi.

Suudi Arabistan maçında toplam 8 kez ofsayt bayrağına yakalanan Arjantin, 2018 Dünya Kupası'nda çıktığı dört karşılaşmadaki toplam ofsayt sayısını tek maçta hatta tek devrede(İlk yarı ofsayt sayısı: 7) geride bıraktı.

İlk yarıda Arjantin'in bulduğu 3 golde ofsayt taktiğini çalıştıran Renard'ın öğrencileri, 1-0 geride olmalarına rağmen dakikalar ilerledikçe Messi'yi 3. bölgeden 2. bölgeye doğru itti. Geri gelince etkinliği azalan ve pas opsiyonları PSG'deki kadar kaliteli olmayan Messi bir dakikadan sonra oyundan düştü.

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İlk yarıda kalesinde gördüğü 3 golü ofsayt taktiği sayesinde savuşturan Suudi Arabistan, devre arasında soyunma odasına penaltıdan yediği golle 1-0 geride girdi.

İkinci yarı cesur oyununa devam eden Suudi Arabistan, bu kez rakip yarı sahada daha fazla gözükmeye başladığı anlarda golleri buldu. Messi'ni Arjantin karşısında bir anda 2-1 üstünlüğü yakalayan Renard'ın ekibi, maçın kalan bölümünde kalesini iyi savundu ve tarihi bir galibiyete imza attı. Suudi Arabistan'ın gollerini atan Salah Al-Shehri ve Salem Al-Dawsari'nin Arjantin maçındaki performansları sürpriz değildi. İkili, Dünya Kupası Elemelerinde en çok skor katkısı yapan iki oyuncuydu ve bu performanslarını Arjantin karşısında da devam ettirdiler.

Bir parantez de Suudi Arabistan kalecisi Mohammed Al Owais'e açmak gerek. Takımı öndeyken yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyeti getiren isimlerden oldu.

MAÇI DEĞİŞTİREN DEVRE ARASI KONUŞMASI

Tarihi galibiyet, Arjantin cephesinde büyük bir şoka sebebiyet verirken Suudi Arabistan cephesinde ise mutluluk ve coşku hakimdi. Suud futbolcular, 1-0 geride girdikleri maçı çevirmelerini teknik direktör Herve Renard'ın devre arası konuşmasına bağladı. Orta saha oyuncusu Abdulellah Al-Malki, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Çılgın bir hocamız var. Devre arasında bize öyle şeyler dedi ki yemin ederim sahaya çıkıp çimleri yiyecek hale geldik." dedi. Maçın başında da motivasyon kaynaklarının Renard olduğunun altını çizen Al-Malki; "Maç önü konuşmasında soyunma ağlıyordum. Bizi öyle gaza getirdi ki maçın başlamasını iple çekiyordum." diye konuştu.

Herve Renard ise maçtan sonra devre arasında yaptığı konuşmayla ilgili; "Devre arasında oyuncuların hepsiyle dalga geçtim. 'İlk yarıda iyi koştunuz. Yaptığınız şey futbol oynamak değildi, sağlıklı yaşam için koşmaktı' dedim ve ikinci yarı fark yaratan bir futbol oynadılar." dedi.

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"PİKNİK YAPMAYA GELMEDİK"

Herve Renard'ın Arjantin maçı öncesi yaptığı açıklamalar da tarihi galibiyet sonrasında yeniden gündem oldu. Arjantin'in büyük favori olduğu maçın öncesinde basın toplantısına çıkan Renard; "Dünya Kupası'na piknik yapmaya gelmedik. Arjantin'i yenmek istiyoruz. 3 plan hazırladık." demişti.

Suudi Arabistan, Messili Arjantini nasıl yendi Herve Renarddan tarihi geri dönüşü getiren devre arası konuşması...


TEMİZLİK ŞİRKETİNDEN ARJANTİN'İ DEVİRMEYE UZANAN HİKAYE...

1968 doğumlu olan HERVE RENARD, 12 yıl süren futbolculuk kariyerinde Cannes, Vallauris ve Draguignan formaları giydi. Stoper oynayan Renard dizinde yaşadığı sakatlık sebebiyle 29 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Futbolu bıraktıktan sonra Fransa'da bir temizlik şirketi girişimine ortak oldu. Bu serüveni kısa süren Renard, kendisini teknik direktörlüğe verdi. Futbolu bıraktığı Draguignan'da yardımcı antrenör olarak ilk deneyimine soyunan Fransız çalıştırıcı, eski bir arkadaşı olan Claude Le Roy'un yanında Shanghai COSCO'da asistanlık yaptı. Cambridge United, Nam Dinh ve Cherbourg tecrübeleri sonrası milli takım kariyerine başlayan Renard, 2007/2008 sezonunda Gana'da yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra, ileride tarih yazacağı Zambiya'nın başına geçti. İlk Zambiya dönemi 2 yıl süren Renard, 3 maçlık bri Angola serüveninin ardından 2011'de yeniden Zambiya'nın başına geçti. 2012'de Zambiya ile, 2015'te Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nı kazanan Renard, iki farklı ülke milli takımıyla bu başarıyı yakalayan ilk teknik direktör oldu.

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Suudi Arabistan, Messili Arjantini nasıl yendi Herve Renarddan tarihi geri dönüşü getiren devre arası konuşması...


Fransa Ligue 1'de Sochaux ve Lille dönemlerinde istediği sonuçları alamayan Renard, 2016'da Fas'ın başına geçti ve 2018 Dünya Kupası'nda takımın başındaydı. İspanya, Portekiz ve İran'ın yer aldığı grubu 1 puanla son sırada tamamlayan Renard'ın Fas'ı turnuvaya veda etti.

ARJANTİN'İN ŞANSI BİTTİ Mİ? İLK MAÇI KAYBEDİP ŞAMPİYON OLAN TEK TAKIM...

C Grubu'na şoke eden bir mağlubiyetle başlayan Arjantin için henüz bir şey bitmiş değil. Grubun diğer maçında Polonya ile Meksika 0-0 berabere kaldı. Messi ve arkadaşları, kalan iki maçta alacağı puanlarla son 16 turuna çıkabilir. Geride kalan 21 Dünya Kupası'nda ilk maçını kaybedip şampiyon olabilen tek ülke bulunuyor. 2010 Dünya Kupası'nda grubun ilk maçını İsviçre'ye kaybeden İspanya, kupayı kazanarak bunu başaran tek ülke olmuştu.

 
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