2022 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'dan başka bunu yaşayan yok! Yeni saatinde Real Madrid mesajı mı gizli? 6 aylık teklif şaşkınlığı...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj serisinde zehir zemberek açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası Manchester United'dan ayrılmıştır. Kulüp, Old Trafford'daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor. Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor." denildi.

Ayrılığa ilişkin açıklama yapan Cristiano Ronaldo ise "Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum. Manchester United'ı ve taraftarları seviyorum. Bu, asla değişmeyecek. Yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

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RONALDO'NUN MANCHESTER UNITED KARİYERİ

2021 yazında eski kulübüne imza atarak 12 yıl sonra yeniden formasını giydiği Kırmızılar ile sezona iyi başlayan Portekizli oyuncu, 2021-2022 sezonunda toplam 39 karşılaşmada 24 gole imza attı. Bu sezona ise yeni teknik direktörü Erik ten Hag ile çalışan 37 yaşındaki oyuncu Premier Lig’de sadece 10 maça çıkarken bu karşılaşmaların sadece 4’ünde sahaya 11’de çıktı ve 1 gol kaydetti. Ronaldo, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 6 maçta rakip filelere 2 gol sığdırdı. Portekizli oyuncunun iki farklı dönem mücadele ettiği İngiliz takımıyla 346 maçta 145 golü bulunuyor.

DÜNYA KUPASI SONRASINDA YENİ TAKIMINA İMZA ATACAK

Portekiz Milli Takımı ile Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda olan Cristiano Ronaldo’nun önümüzdeki aylarda yeni takımına imza atması bekleniyor.

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Öte yandan Cristiano Ronaldo, Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kulüpsüz olan tek futbolcu konumunda.

REAL MADRID'E 6 AYLIK TEKLİF SUNDU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Ada macerasının sona ermesine kesin gözüyle bakılıyor. Dünya Kupası arasının ardından yeni takımına imza atması beklenen Portekizli futbolcu hakkında çok konuşulacak bir Transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransa'nın son antrenmanında sakatlanan Karim Benzema, idmanı yarıda bırakmış ve Fransa Futbol Federasyonu, deneyimli golcünün sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası’nda forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

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Uyluk sakatlığı yaşayan Karim Benzema'nın sahalara dönüşünün uzun sürme ihtimali Real Madrid cephesinin planlarını alt üst etti. Dünya Kupası'nın yanı sıra kulüp kariyerine de bir süre ara verecek olan Fransız golcünün yerinin nasıl dolacağına ilişkin olasılıklar gündemi meşgul ediyor.

REAL MADRID'E GERİ Mİ DÖNÜYOR

Karim Benzema'nın Dünya Kupası sonrasında da bir süre forma giyemeyecek olması, Cristiano Ronaldo - Real Madrid flörtü iddialarını güçlendirdi. İspanyol basınından Sport, Portekizli futbolcunun başkent ekibine teklif götürdüğünü öne sürdü.

TEKLİFİ KENDİSİ GÖTÜRDÜ

Habere göre; Manchester United kariyerini gözden çıkaran Cristiano Ronaldo, altı aylık bir sözleşme teklifiyle Real Madrid'in kapısını çaldı. Menajer Jorge Mendes'in İspanyol ekibi ile altı aylık bir kiralama teklifi üzerinde anlaşma sağlayabileceği belirtildi.

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PEREZ SICAK BAKMAYABİLİR

Karim Benzema'nın sakatlığının ardından forvet arayışlarına başlayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Cristiano Ronaldo'nun söz konusu teklifine nasıl cevap vereceği merak ediliyor. İspanyol basını, deneyimli başkanın tarzı gereği hiçbir oyuncuyla ikinci kez çalışmaya sıcak bakmadığının altını çizerek transferin gerçekleşmeme ihtimaline dikkat çekti.

PAYLAŞIMI TRANSFER MESAJI MI?

Geleceği merak konusu olan ve Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmanın planlarını yapan Cristiano Ronaldo'nun 501 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ise kısa süre içerisinde gündem oldu.

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Yaptığı sponsorluk anlaşması sonrası ünlü bir firmanın saatiyle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Portekizli futbolcu, Real Madrid iddialarının alevlenmesine sebep oldu. Ronaldo'nun son paylaşımında taktığı saatte, Real Madrid forması ile Mancester United'a attığı kafa golünün işlenmiş olması dikkat çekti.

REAL MADRID'İN PAYLAŞIMI TRANSFER GÖNDERMESİ Mİ?

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile yolları ayırmasının ardından Real Madrid'in yaptığı Santiago Bernabeu paylaşımı da transfer iddialarını güçlendirdi. Yenilenen stadyumu "ev emojisi" ile paylaşan Real Madrid'in söz konusu paylaşımı, "Ronaldo evine dönüyor mesajı" olarak yorumlandı.

RONALDO'NUN REAL MADRID KARİYERİ

2009 yılında transfer olduğu Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo, Eflatun Beyazlı ekipte 438 maçta 451 gol ve 131 asistlik performans sergilemişti.

İPLERİ KOPARAN RÖPORTAJIN İLK BÖLÜMÜ

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar her şey anlattığı röportajı olay olmuştu.

"ERIK TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar. Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum... Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da..."

"TARAFTARLAR GERÇEĞİ BİLMELİ"

Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil. Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten daha iyi biliyor. Elbette farkında. Herkes farkında. Bunu göremeyenler... Görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyorlar.

"FERGUSON'DAN SONRA İLERLEME SIFIR"

Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Hiçbir gelişim görmedim. Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim.

"RALF RANGNICK'İN ADINI BİLE DUYMADIM"

Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını bile duymadım.

RÖPORTAJIN İKİNCİ BÖLÜMÜ

"UTANÇ VERİCİ"

"Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu. Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor."

"ARKADAŞIM DEĞİL, MESLEKTAŞIM"

"Eleştirmek çok kolay. Eğer televizyonda yorumculuk yapıyorsanız meşhur olmak için birilerini eleştirmek zorundasınız. Bunu gerçekten anlamıyorum. Sizinle aynı soyunma odasını paylaşmış insanların böyle eleştiriler yaptığını görmek kolay değil. Dünyanın en fazla takip edilen adamıyım. Onlar da bundan faydalanıyor. Bu tesadüf olamaz."

"Bundan bir yıl ya da 6 ay kadar önceydi. Wayne Rooney ile birlikte burada bizim evdeydik. Çocuklarını aldı ve 12 yaşındaki oğlumu da evine futbol oynamaya davet etti. Böyle davranışlara anlam veremiyorum. Yeni bir iş ya da herhangi bir gazeteye kapak olmak istediklerinde böyle yapıyorlar. Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz."

RÖPORTAJIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜ

"HAYATIMIN EN ZOR GÜNLERİYDİ"

"Yeni doğan oğlumun ölümü hayatımda yaşadığım en zor şeydi. Kızımız Bella sağlıklı bir şekilde doğmuştu ama oğlumuz Angel hayatını kaybetmişti. Georgina ile eve döndüğümüzde sabırsızlıkla yeni kardeşlerini bekleyen çocuklar yanımızda sadece Bella'yı görünce; 'Diğer bebek nerede baba?' diye sorular sordu. 12 yaşındaki büyük oğlum Cristiano Jr. durumu anlayıp odasına gitti ve ağlamaya başladı. Eva, Mateo ve Alana Martina'ya durumu anlatmamız gerekiyordu. Georgina'nın etrafında koşturarak diğer bebeği sormaya devam ettiler. Yaklaşık 1 hafta geçtikten sonra onlara olabildiğince açık şekilde yaşanan şeyi anlattık. Kardeşleri Angel'in artık cennette olduğunu söyledik. Haberi anladıktan sonra Angel için resimler yapmaya başladılar. Gökyüzü çizip bize getirdiler ve 'Baba bak bu Angel için, o cennetten bizi izliyor.' dediler."

"Yaşadığımız bu olayın ardından daha iyi bir baba olduğumu fark ettim. Onlara karşı daha yakındım, onlar da babalarına daha yakın oldular. Georgina ile de daha yakınlaştık. Mutluluğu ve hüznü birlikte paylaşmayı öğrenen insanlar haline geldik. Son 6 ay gerçekten çok zordu. Hayatımın en zor dönemi diyebilirim. Düşünsene bir yandan mutlusun çünkü bir kızın dünyaya gelmiş. Ama diğer yandan onunla birlikte doğan oğlun hayatını kaybetmiş. Kelimelere dökerken bile çok zorlanıyorum.

"ÖLEN OĞLUMUN KÜLLERİNİ EVİMDE SAKLIYORUM, ONUNLA KONUŞUYORUM"

"Oğlum Angel'in küllerini evimde saklıyorum. Evimin altında küçük bir kilise var, şapel de denebilir. Babamın külleri de orada benimleydi. Angel'in küllerini de onun yanına koydum. Küllerini denize veya okyanusa atmak istemedim. Ömrümün sonuna kadar benimle olacaklar. Bazen Angel'in küllerini yanıma alıp konuşuyorum. Bu beni daha sakin, daha iyi bir insan ve baba yapıyor."