Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması! Olay olan görüntülerin perde arkası... Ne konuştular?

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Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, H Grubu'nda Perşembe günü Gana ile oynayacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Bruno Fernandes ile aralarında sorun olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşı ile aralarında herhangi bir problem olmadığını belirten Portekizli futbolcu, "Bruno Fernandes'le yaşanan olaydan bir önceki hafta beraber oynadık. Uçağı rötar yapmıştı. Tekneyle mi geldin diye sordum. Lütfen, oyunculara benim hakkımda değil Dünya Kupası hakkında soru sorun." dedi.

"KURŞUN GEÇİRMEZ BİRİYİM, DEMİRDEN TAKIM ELBİSE GİYİYORUM"

Son günlerde Manchester United hakkında yaptığı açıklamalar hakkında sorulan soruya da yanıt veren Cristiano Ronaldo, "Zamanlama her şeydir. Sizin açınızdan bakıldığında bazı şeylerin zamanlamasını ayarlamak kolay gözüküyor. Bazen doğruları, bazense yalanları yazıyorsunuz. Başkalarının ne düşündüğüyle alakalı endişelenmem gerekmiyor. İstediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu ve neye inandığımı biliyor. Kurşun geçirmez biriyim. Demir bir takım elbise giyiyorum."" ifadelerini kullandı.

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BRUNO FERNANDES NE DEMİŞTİ?

Cristiano Ronaldo ile bir sorunu olmadığını söyleyen Bruno Fernandes, "Videonun sesli halini izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü Cristiano, benimle şakalaşıyor. Yani her şey normal. Seslerin bile olmadığı bir video nedeniyle dakikalarca eleştirildiğim Spor programı gördüm. Cristiano ile sorunumuz yok." şeklinde konuşmuştu.

NELER OLMUŞTU

Manchester United’dan takım arkadaşı ve vatandaşı olan Bruno Fernandes’in milli takım kampında Ronaldo ile tokalaşmaması dikkat çekti. İkilinin soğuk diyaloğu kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.