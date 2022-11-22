Jack Grealish'in İngiltere - İran maçındaki gol sevincinin duygusal hikayesi

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı. İngiltere'nin galibiyet gollerini 35. dakikada Bellingham, 43 ve 62. dakikalarda Saka, 45. dakikada Sterling, 71. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada Grealish kaydetti. İran'ın golleri ise 66 ve 90+13. dakikada biri penaltıdan olmak üzere Mehdi Taremi'den geldi.

TARİHE GEÇEN UZATMA

İngiltere - İran maçına uzatma süreleri damga vurdu. İlk yarıda İranlı kaleci Beiranvand ve Hosseini'nin çarpışması sonucunda oyun uzun bir süre durdu. Oyundan çıkmak istemeyen ve bir süre direten kaleci Beiranvand'ın yerine Seyed Hosseini oyuna dahil olurken uzun süren sakatlık nedeniyle ilk yarının sonuna tam 14 dakika eklendi.



İlk yarıdaki 14 dakikalık uzatma aynı zamanda Dünya Kupası'nda bir rekor olarak da tarihe geçti.



Karşılaşmanın ikinci devresinde ise 10 dakikalık uzatma oynatılırken toplamda 24 dakikalık ekleme yapıldı. Karşılaşmanın uzatma anlarında yaşanan penaltı pozisyonunda oyun bir süre daha dururken İngiltere - İran maçı 119 dakikada bitti.

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RASHFORD'DAN TARİHİ GOL

İran filelerini oyuna girdikten 49 saniye sonra havalandıran Marcus Rashford, Dünya Kupası tarihinde bu şekilde en hızlı üçüncü golü kaydetti.



16 saniye | Richard Morales (2002)

26 saniye | Ebbe Sand (1998)

49 saniye | Marcus Rashford (2022)

JACK GREALISH'TEN DUYGUSAL GOL SEVİNCİ

Maçın 90. dakikasında İngiltere'nin 6. golünü atan Jack Grealish'in gol sonrası yaptığı sevinç dikkat çekmişti. Yıldız futbolcunun gol sevincinin arkasındaki hikaye kısa süre sonra ortaya çıktı.

Manchester City'nin yıldızı, 9 Kasım 2022 günü antrenmanı ziyarete gelen 11 yaşındaki serebral palsi hastası Finlay ile sohbetinde sonraki golünde nasıl bir gol sevinci yaşaması konusunda sohbet etmiş ve Finlay'den bu fikri almıştı.

Kendi kız kardeşi de serebral palsi hastası olan Grealish, İran maçında gol atınca Finlay'in söylediği gol sevincini yaparak golü minik hayranına hediye etti.

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Grealish, maç sonrası paylaşımında "Senin için Finlay" ifadesini kullandı.