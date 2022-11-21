Cristiano Ronaldo Dünya Kupası sonrası Real Madrid'e dönebilir! Benzema'nın sakatlığının ardından herkesi şaşırtan 6 aylık teklif...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Ada macerasının sona ermesine kesin gözüyle bakılıyor. Dünya Kupası arasının ardından yeni takımına imza atması beklenen Portekizli futbolcu hakkında çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BENZEMA SAKATLANDI, İŞLER DEĞİŞTİ

Fransa'nın son antrenmanında sakatlanan Karim Benzema, idmanı yarıda bırakmış ve Fransa Futbol Federasyonu, deneyimli golcünün sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası’nda forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

Uyluk sakatlığı yaşayan Karim Benzema'nın sahalara dönüşünün uzun sürme ihtimali Real Madrid cephesinin planlarını alt üst etti. Dünya Kupası'nın yanı sıra kulüp kariyerine de bir süre ara verecek olan Fransız golcünün yerinin nasıl dolacağına ilişkin olasılıklar gündemi meşgul ediyor.

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REAL MADRID'E GERİ Mİ DÖNÜYOR

Karim Benzema'nın Dünya Kupası sonrasında da bir süre forma giyemeyecek olması, Cristiano Ronaldo - Real Madrid flörtü iddialarını güçlendirdi. İspanyol basınından Sport, Portekizli futbolcunun başkent ekibine teklif götürdüğünü öne sürdü.

TEKLİFİ KENDİSİ GÖTÜRDÜ

Habere göre; Manchester United kariyerini gözden çıkaran Cristiano Ronaldo, altı aylık bir sözleşme teklifiyle Real Madrid'in kapısını çaldı. Menajer Jorge Mendes'in İspanyol ekibi ile altı aylık bir kiralama teklifi üzerinde anlaşma sağlayabileceği belirtildi.

PEREZ SICAK BAKMAYABİLİR

Karim Benzema'nın sakatlığının ardından forvet arayışlarına başlayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Cristiano Ronaldo'nun söz konusu teklifine nasıl cevap vereceği merak ediliyor. İspanyol basını, deneyimli başkanın tarzı gereği hiçbir oyuncuyla ikinci kez çalışmaya sıcak bakmadığının altını çizerek transferin gerçekleşmeme ihtimaline dikkat çekti.

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MANCHESTER UNITED SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR

Manchester United, Ronaldo'nun Haziran 2023'e kadar kazanacağı tahmin edilen 16 milyon sterlin'in hiçbirini ödemeden Portekizli yıldızını sözleşmesini yedi ay erken feshetmek istiyor. United, Ronaldo'nun röportajda kulübün sahipleri, menajer Erik ten Hag, kulüp tesisleri, takım arkadaşları ve Wayne Rooney ile Gary Neville başta olmak üzere eski United oyuncularını eleştirmesiyle birlikte çalışma şartlarını ihlal ettiğine inanıyor.