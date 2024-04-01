Süper Lig’in faul ve kart istatistiklerinde çarpıcı rakamlar! Fenerbahçe'nin 5.7 faulüne, Galatasaray'ın 7.4 faulüne 1 sarı kart

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Süper Lig’in ilk 2 sırasında yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe geride kalan 30 haftada neredeyse aynı sayıda faul yapmalarına rağmen, gördükleri sarı ve kırmızı kartların sayısında önemli bir fark oluştu. OPTA verilerine göre, sarı lacivertli oyuncular rakiplerine 418 faul yaparken, 73 sarı kart, 3’ü çift sarıdan, 1’i de direkt olmak üzere 4 kırmızı kart gördü. Disiplin puanı 661 olan Kanarya, 432 faulde 82 sarı, 1 kırmızı kartla 684 disiplin puanına sahip olan Hatayspor’un ardından en hırçın ikinci takım oldu. Beşiktaş da 409 faul 69 sarı, 3 kırmızı kart ve 634 disiplin puanı ile bu iki ekibi takip etti.

EN DÜŞÜK DİSİPLİN PUANI A.GÜCÜ’NÜN

Fenerbahçe’den sadece 3 faul az yapan (415 faul) sarı kırmızılı futbolcular, 56 sarı 1 kırmızı kartla 589 disiplin puanı aldı. Ligin en centilmen takımı olarak Ankaragücü öne çıktı. 342 faul yapıp, 46 sarı ve 3 kırmızı kart gören Başkent ekibinin disiplin puanı 498 oldu. Konyaspor 510 puanla Ankaragücü’nü takip ederken, Trabzonspor ise 522 puanla 3. sırada yer aldı. Yapılan faule göre görülen sarı kartlar dikkate alındığında lider Galatasaray’da futbolcular her 7.41 faulde 1 sarı kart görürken, Fenerbahçeli oyuncular ise her 5.72 faulde bir sarı kart gördü.

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EN AZ FAULÜ KONYASPOR YAPTI: 328

Yapılan faul/görülen sarı kart istatistiğinde Galatasaray 3. sırayı alırken, yaptığı faule göre en az kart çıkan takım olan Trabzonspor’da futbolcular 8.21 faulde 1 sarı kart ile cezalandırıldı. Ankaragücü de 7.43 faulde 1 kart ile ikinci sırada yer aldı. Süper Lig’de 30 haftalık maratonda en fazla faul yapan Samsunspor’a hakemler 436 faul düdüğü çaldı. Konyasporlu futbolcular ise sadece 328 faul yaptı. Süper Lig takımları bugüne dek oynanan 300 maçta 7 bin 623 faul yaparken, hakemler 1262 sarı kart çıkardı. Yapılan faul/görülen sarı kart ortalaması ise 6.04’te 1 sarı kart olarak gerçekleşti.