Almanya'yı sallayan Türk: Can Uzun! Milli takım tercihiyle çıldırtmıştı... Lionel Messi benzetmesi

Bundesliga 2'nin 27. haftasında Nürnberg, deplasmanda Hertha Berlin ile 2-2 berabere kalırken Nürnberg adına 2 gol atan Can Uzun, Almanya'da gündem oldu.

Takımının Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol birden atan Can Uzun, bu sezonki gol sayısını 18'e yükseltti. Toplamda 26 maçta süre bulan milli yıldız, 18 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 3 kez de gol pası verdi.

CAN UZUN İÇİN MESSI BENZETMESİ



Alman basını, Can Uzun'u Hertha Berlin ağlarına bıraktığı 2. golde Messi'ye benzetirken yeni sezonda takımda kalmayacağı belirtildi. Haberlerde milli futbolcunun yeni sezonda Bundesliga'da mücadele eden bir ekibe imza atacağı iddia edildi.

DEV TALİPLER SIRADA BEKLİYOR

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçlarının kadrosunda da yer alan Can Uzun'un adı transferde de önemli ekiplerle anılıyor. Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt gibi ekipler, Can Uzun ile ilgileniyor.

"KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM"

Türkiye'yi seçmesinin ardından Sky Almanya'ya röportaj veren Can Uzun, "Kalbimin sesini dinledim. Böyle bir karar kulüp değiştirmek gibi bir karar değil. Millî Takımı hissetmek zorundasınız. Kalbim ve içgüdülerim bana Türkiye'nin benim için doğru seçim olduğunu söyledi" sözlerini sarf etti. Karar verme sürecini de anlatan 18 yaşındaki hücumcu, "Düşünmek için zaman istedim. Geçtiğimiz dönemde ailem ve arkadaşlarımla bu konu hakkında çok konuştum ve onların düşüncelerini dinledim. Sonuçta kalbimden gelen kişisel bir karar verdim. Bu benim kararım ve benim için doğruyu hissettiriyor" diyerek milli hislerle seçimini yaptığını kaydetmişti.

"ALMAN TARAFTARLAR ELBETTE MUTSUZ"

Can Uzun'un A Millî Futbol Takımı'nı seçmesinin ardından konuşan Alman gazeteci Nino Duit, Can Uzun'un bu tercihi sebebiyle Alman taraftarların mutsuz olduğunu bildirirken "Alman taraftarlar elbette mutsuz. Çünkü Almanya'nın doğru düzgün bir forveti yok. Can Uzun şüphesiz çok yetenekli bir futbolcu. Forvette gelişebilir ve uzun yıllar Almanya formasını giyebilirdi" sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun'un Nürnberg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

CAN UZUN’DAN 21 GOLE KATKI

18 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun sezonun geride kalan kısmında Nürnberg formasını 26 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda 18 gol atan genç futbolcu, 3 de asist katkısı sağladı.