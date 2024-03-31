×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Avrupa'yı peşine taktı! 25 milyon Euro...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#İsmail Yüksek
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Avrupayı peşine taktı 25 milyon Euro...
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 17:26

Fenerbahçe'de son 2 sezonda gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek için İngiltere'den yeni bir transfer iddiası geldi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

Hitc'in haberine göre; Avrupa'nın önde gelen liglerinden İngiltere, Almanya ve İtalya'dan İsmail Yüksek'e ilgi var.

DEV KULÜPLERİ PEŞİNE TAKTI

Haberde, İsmail ile ilgilenen İngiliz takımlarının Tottenham, Aston Villa, Newcastle United, Bournemouth ve Wolverhampton olduğu kaydedildi.

Haberde, Alman ve İtalyan takımlarının isimleri ise verilmedi.

"EN AZ 25 MİLYON EURO"

Sarı lacivertlilerin İsmail Yüksek'i 25 milyon Euro'nun altında satmasının beklenmediği ifade edilirken milli futbolcunun eski teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner'in, "Fenerbahçe'nin İsmail'i 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satacağını düşünmüyorum" sözlerine yer verildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 42 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol atıp 5 asist katkısı yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#İsmail Yüksek

BAKMADAN GEÇME!