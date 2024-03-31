Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Avrupa'yı peşine taktı! 25 milyon Euro...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

Hitc'in haberine göre; Avrupa'nın önde gelen liglerinden İngiltere, Almanya ve İtalya'dan İsmail Yüksek'e ilgi var.

DEV KULÜPLERİ PEŞİNE TAKTI

Haberde, İsmail ile ilgilenen İngiliz takımlarının Tottenham, Aston Villa, Newcastle United, Bournemouth ve Wolverhampton olduğu kaydedildi.

Haberde, Alman ve İtalyan takımlarının isimleri ise verilmedi.

"EN AZ 25 MİLYON EURO"

Sarı lacivertlilerin İsmail Yüksek'i 25 milyon Euro'nun altında satmasının beklenmediği ifade edilirken milli futbolcunun eski teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner'in, "Fenerbahçe'nin İsmail'i 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satacağını düşünmüyorum" sözlerine yer verildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 42 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol atıp 5 asist katkısı yaptı.