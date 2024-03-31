Wout Weghorst için Süper Lig'e geri dönüş iddiası! Kulüple temas kuruldu...

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Beşiktaş'ta 2022-23 sezonunda yarım dönem forma giyen Wout Weghorst, kısa bir süre kalmasına rağmen siyah - beyazlı taraftarların büyük beğenisini toplamıştı. Daha sonra Manchester United'ın yolunu tutan Hollandalı yıldız, dev kulüpte aradığını bulamamıştı.

Bonservisi Burnley'de bulunan ve bu sezon başında Hoffenheim'a kiralanan Weghorst'un Bundesliga ekibinde mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İLE TEMAS KURDU

Fanatik'in haberine göre Weghorst, yeni sezonda Beşiktaş’a dönmek için menajeri aracılığıyla kulüple temas kurdu.

İdarecilerin ise gelen bu talebi beklemeye aldığı ve henüz olumlu ya da olumsuz olarak bir dönüş yapmadığı kaydedildi.

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Öte yandan Weghorst hakkında Türkiye temsilcisi Mithat Halis dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜK"

Radyospor'a konuşan Halis, "Yaz döneminde Galatasaray'la görüştük. Icardi'nin tüm haklarının alınıp alınmayacağı konuşuluyordu. Galatasaray Icardi ile birlikte Weghorst'u da almak istiyordu. Weghorst sistem oyuncusu. Sahada çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Pozisyon bilgisi yüksek ve çok mücadeleci. Bu nedenle Galatasaray onu istedi. Hem Okan hoca istedi, Ayhan Akman ile konuyu konuştuk, o da olmasını çok istiyordu; ancak Burnley 10 milyon Euro istedi. Galatasaray bunu çok buldu ve transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi tercih etti, ancak Weghorst transferin son gününe kadar bekleyemedi." demişti.

"İSMAİL KARTAL DE ÇOK İSTEDİ"

Daha sonra Hoffenheim'ın devreye girerek Hollandalı golcüyü kadrosuna kattığını söyleyen Halis; "İsmail Kartal da Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Weghorst'u çok istemişti, ama olmadı." diye konuşmuştu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.