×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Wout Weghorst için Süper Lig'e geri dönüş iddiası! Kulüple temas kuruldu...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#TRANSFER#Beşiktaş
Wout Weghorst için Süper Lige geri dönüş iddiası Kulüple temas kuruldu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 14:57

Beşiktaş'ta 2022-23 sezonunda yarım dönem forma giyen ve daha sonra Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, Kırmızı Şeytanlar'da aradığını bulamamıştı. Bonservisi Burnley'de bulunan ve bu sezon başında Hoffenheim'a giden Wout Weghorst'un Bundesliga ekibinde mutsuz olduğu öne sürüldü. 31 yaşındaki forvetin yeniden Süper Lig'e dönme ihtimali ortaya çıktı. Detaylar haberimizde...

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta 2022-23 sezonunda yarım dönem forma giyen Wout Weghorst, kısa bir süre kalmasına rağmen siyah - beyazlı taraftarların büyük beğenisini toplamıştı. Daha sonra Manchester United'ın yolunu tutan Hollandalı yıldız, dev kulüpte aradığını bulamamıştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Süper Kupa muamması Galatasaray derbisi tehlikeye girdiFenerbahçe'de Süper Kupa muamması! Galatasaray derbisi tehlikeye girdiHaberi Görüntüle

Bonservisi Burnley'de bulunan ve bu sezon başında Hoffenheim'a kiralanan Weghorst'un Bundesliga ekibinde mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İLE TEMAS KURDU

Fanatik'in haberine göre Weghorst, yeni sezonda Beşiktaş’a dönmek için menajeri aracılığıyla kulüple temas kurdu.

Wout Weghorst için Süper Lige geri dönüş iddiası Kulüple temas kuruldu...

İdarecilerin ise gelen bu talebi beklemeye aldığı ve henüz olumlu ya da olumsuz olarak bir dönüş yapmadığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Öte yandan Weghorst hakkında Türkiye temsilcisi Mithat Halis dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜK"

Radyospor'a konuşan Halis, "Yaz döneminde Galatasaray'la görüştük. Icardi'nin tüm haklarının alınıp alınmayacağı konuşuluyordu. Galatasaray Icardi ile birlikte Weghorst'u da almak istiyordu. Weghorst sistem oyuncusu. Sahada çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Pozisyon bilgisi yüksek ve çok mücadeleci. Bu nedenle Galatasaray onu istedi. Hem Okan hoca istedi, Ayhan Akman ile konuyu konuştuk, o da olmasını çok istiyordu; ancak Burnley 10 milyon Euro istedi. Galatasaray bunu çok buldu ve transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi tercih etti, ancak Weghorst transferin son gününe kadar bekleyemedi." demişti.

"İSMAİL KARTAL DE ÇOK İSTEDİ"

Daha sonra Hoffenheim'ın devreye girerek Hollandalı golcüyü kadrosuna kattığını söyleyen Halis; "İsmail Kartal da Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Weghorst'u çok istemişti, ama olmadı." diye konuşmuştu.

Wout Weghorst için Süper Lige geri dönüş iddiası Kulüple temas kuruldu...

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Gözden KaçmasınGalatasarayın başarısının sırrı Fernando Muslera F.Bahçeden daha isabetli şut geldi, daha az gol yediGalatasaray'ın başarısının sırrı Fernando Muslera! F.Bahçe'den daha isabetli şut geldi, daha az gol yediHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#TRANSFER#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!