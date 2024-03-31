Galatasaray'ın başarısının sırrı Fernando Muslera! F.Bahçe'den daha isabetli şut geldi, daha az gol yedi

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Süper Lig’de 81 puanla liderlik koltuğunda oturan G.Saray ile 2 puan gerisindeki F.Bahçe arasındaki farkı belirleyen faktör savunma performansları oldu. Aslan, ezeli rakibinden 11 gol daha az (68’e 79) gol atmasına karşın, kalesinde 5 gol daha az (20’ye 25) gördü. Geride kalan 30 haftada kalesinde en az şut gören takım F.Bahçe (225). Rakipleri bu şutların 76’sında isabet sağlarken 25’i golle sonuçlandı. Kalesine en az şut atılan ikinci takım (298) olan Galatasaray ise, çerçeveyi bulan 94 şutun 20’sinde gole engel olamadı.

‘İSABETLİ ŞUT/YENİLEN GOL’DE PENDİK SON SIRADA

Bu rakamların ışığında; sarı kırmızılı kaleye çekilen 4.7 isabetli şuttan 1’i golle sonuçlanırken, sarı lacivertlilerde bu rakam 3.04 oldu. Kalesinde gördüğü isabetli şut/yediği gol istatistiğinde ligin en başarılı takımı olan Galatasaray’ı, 3.84 ile Antalyaspor izlerken, Adana Demirspor ve Sivasspor 3.71 ile üçüncü sırayı paylaştı. Bu alanda en kötü istatistiği sergileyen takım, 2.44 ile Pendikspor oldu. Kırmızı beyazlıları 2.66 ile Konyaspor izledi. Bu sezonun en büyük hayal kırıklığı yaratan ekibi Beşiktaş’ın kalesine çekilen 113 isabetli şutun 36’sı golle sonuçlanırken, ortalama 3.13’e ulaştı. Trabzonspor ise kalesinde gördüğü 3.1 şutun 1’inde gole engel olamadı.

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KONYA’NIN YENİ KALECİSİ SLOWİK %78’E ULAŞTI

Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray’ın bu başarısında kaleci Fernando Muslera’nın olağanüstü performansı büyük rol oynadı. 30 maçın 29’unda forma giyen Uruguaylı file bekçisi, bu karşılaşmaların 14’ünde kalesini gole kapatırken, sadece 20 gol yedi. Görev aldığı maçlarda 71 kurtarış yapan Muslera, kurtarış yüzdesi sıralamasında, Konyaspor’un ara transferde kadrosuna kattığı Jakub Slowik ile birlikte ligin en başarılı kalecisi (%78). Oynadığı 27 maçın 11’inde geçit vermeyen ve 24 gol yiyen Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic 56 kurtarışa imza atarken, yüzde 66’lık kurtarış yüzdesiyle alt sıralarda yer aldı. Kurtarış yüzdesi en düşük isim, Konyaspor’un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş (%57).

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