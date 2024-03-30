Borussia Dortmund, Bayern Münih'in 11 maçlık serisini bitirdi! Sacha Boey ve Salih Özcan...

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Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında lider Bayer Leverkusen'in ardından ikinci sırada yer alan Bayern Münih, konuk ettiği Borussia Dortmund'a 2-0 yenildi.
Allianz Arena'da oynanan kritik maçta Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Karim Adeyemi ve 83. dakikada Julian Ryerson kaydetti.
Bu sonuçla 60 puan kalan Bayern Münih, lider Bayer Leverkusen'in 13 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Borussia Dortmund ise 53 puanla dördüncü sıraya yükseldi.
Bayern Münih, Der Klassiker'de 11 maç sonra Dortmund'a kaybetti.
Ev sahibi Bayern'de Sacha Boey sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Kim Min-Jae süre almadı.
Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 68. dakikada oyuna dahil oldu.