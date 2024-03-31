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Fenerbahçe'de Süper Kupa muamması! Galatasaray derbisi tehlikeye girdi

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#Galatasaray
Fenerbahçede Süper Kupa muamması Galatasaray derbisi tehlikeye girdi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 07:00

Koç’un Divan Kurulu’ndaki sözleri “maç yine mi oynanmayacak?” sorusunu akıllara getirdi. 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanması gereken karşılaşma için taraftarlara, “Bilet ve seyahat organizasyonu yapmayın, 2 Nisan’ı bekleyin” diyen Koç; maça çıkmama, U21 takımıyla çıkma ve taraftar götürmeme seçeneklerinden birini uygulayabilir.

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Trabzon maçında yaşanan olayların ardından ligden çekilme dahil her konuda yetki almak üzere genel kurulu 2 Nisan Salı günü olağanüstü toplantıya çağıran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camianın nabzını yoklama çalışmalarında son aşamaya geldi. Geçtiğimiz çarşamba kulübün eski yöneticileriyle iftarda bir araya gelen Koç, önceki gün de Yüksek Divan Kurulu üyelerini toplayıp, görüşlerine başvurdu. Koç, yoğun katılıma sahne olan iki toplantıda da tam destek sözü aldı.

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BİLET VE SEYAHAT ORGANİZASYONU YAPMAYIN

Yüksek Divan Kurulu toplantısında, “Tarihi bir dönemeçteyiz. Ne yapacağımız tam belli değil ama kesinlikle hiçbir şey yapmadığımız bir durum olmayacak” ifadelerini kullanan Koç, asıl bombayı konuşmasının sonunda patlattı. Fenerbahçe Başkanı, 7 Nisan’da Galatasaray ile Şanlıurfa’da oynamaları gereken Süper Kupa maçına çıkmayabilecekleri imasında bulundu. Konuyla ilgili olarak taraftarlara seslenen Koç, “TFF maçın biletlerini satışa çıkardı ama bilet ve seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan’ı bekleyin” ifadelerini kullandı.

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YETKİYİ ALDIKTAN SONRA KARAR VERECEK

Koç’un bu sözleri “Süper Kupa yine oynanmayacak mı?” sorusunu akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere 29 Aralık’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılması gereken maç, organizatörlerle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF yetkililerinin ortak kararıyla ertelenmişti. Fenerbahçe’nin önünde Süper Kupa ile ilgili şu seçeneklerin bulunduğu öğrenildi. 1-) Maça çıkmama. 2-) U21 takımı ile çıkma. 3-) Taraftar götürmeme. Ali Koç maçla ilgili kararını 2 Nisan’daki kongrede yetkiyi aldıktan sonra verecek.

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#Galatasaray

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