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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Süper Lig
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu gelişmesi Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 18:24

Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın hazırlık maçları kadrosundan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi.

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Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'ndan haber geldi.

Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından stadyumdan sekerek ayrılan Ferdi Kadıoğlu, saha çalışmalarına başladı.

Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosunda da çıkartılmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de 41 maçta sahaya çıktı ve 3 gol atıp 4 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Süper Lig

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