Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı

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Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'ndan haber geldi.

Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından stadyumdan sekerek ayrılan Ferdi Kadıoğlu, saha çalışmalarına başladı.

Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosunda da çıkartılmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de 41 maçta sahaya çıktı ve 3 gol atıp 4 asist yaptı.